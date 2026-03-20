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El próximo viernes 27 dará comienzo la 20° temporada consecutiva de “Folclore para Escuchar”

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El próximo viernes 27 dará comienzo la 20° temporada consecutiva de “Folclore para Escuchar”

El próximo viernes 27 de marzo a las 21 horas dará comienzo la 20° temporada consecutiva de “Folclore para Escuchar”.
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hace 6 minutos

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El ciclo, una idea y realización de Fernando Calles, con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, sigue comprometido con la comunidad florense en su tarea de presentar artistas destacados de nuestra música.

En ésta oportunidad, la idea es poner en valor la participación de cantautores florenses que estuvieron participando en el prestigioso Certamen “Pre Cosquín” ya que, en su versión 2026, lograron llegar con sus obras a la final de dicha competencia.

Juan Carlos “Coqui” Sondón y Ezequiel “Negrito” Ailán participaron en el rubro “Canción Inédita” y, por elección del jurado, quedaron entre los finalistas destacados del certamen.

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Dicho así, parece simple la historia, pero detrás de una competencia de éstas características, hay mucho de compromiso por parte de cada artista, más cuando se presenta una canción propia, desconocida masivamente, a la que hay que presentar, primero, y defender, después. El jurado evalúa, seguramente, contenido poético, musical y, como ya fue expresado, el compromiso en la interpretación.

Por estas razones, es que la producción de “Folclore para Escuchar” ha decidido, en el comienzo de un nuevo año, brindarles el tradicional espacio del Salón Rojo para que Coqui y Ezequiel puedan expresar su arte, como lo hicieron en el escenario “Atahualpa Yupanqui” en la Plaza Próspero Molina. La cita es el viernes 27, desde las 21 horas en el Salón Rojo Municipal, con entrada libre y gratuita.

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