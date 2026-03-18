Eduardo Zapata: «La salud pública no va a dejar a nadie sin atención»

En una reciente entrevista radial en «La Mañana + Vos» por Urbana FM 92.7, el Secretario de Salud de Las Flores, Eduardo Zapata, analizó el complejo panorama sanitario actual, marcado por un notable incremento en la demanda de los servicios públicos y la necesidad de asistencia municipal para cubrir tratamientos y medicamentos.

Zapata señaló que se ha acrecentado el número de personas que, aun teniendo obra social, acuden al municipio en busca de apoyo para costear tratamientos, estudios y medicación. Esta tendencia se refleja en las estadísticas de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde durante el año 2025 se atendieron a más de 6.000 personas, de las cuales 2.800 contaban con cobertura social.

El funcionario vinculó esta situación directamente con el contexto económico nacional. Explicó que el elevado costo de las prepagas —que para un grupo familiar puede superar el millón de pesos— frente a los ingresos necesarios para no ser pobre, empuja a muchos ciudadanos a volcarse al sector público. «La salud pública no va a dejar a nadie sin atención», aseguró Zapata, subrayando que la Secretaría evalúa cada solicitud para brindar ayuda económica, asesoramiento o gestión de turnos.

Uno de los puntos más críticos discutidos fue el acceso a la medicación. Zapata y Lopardo coincidieron en que muchas personas, especialmente adultos mayores, están dejando de consumir medicamentos esenciales debido a la falta de cobertura de obras sociales como IOMA o los recortes en PAMI.

Ante esto, el Secretario explicó el abordaje municipal:

Evaluación caso por caso: Se analiza la situación puntual de cada paciente para determinar la urgencia y necesidad.

Se analiza la situación puntual de cada paciente para determinar la urgencia y necesidad. Articulación con Adultos Mayores: Se orienta a los pacientes para que, junto a la Dirección de Adultos Mayores, hagan valer sus derechos y reclamen ante las entidades correspondientes.

Se orienta a los pacientes para que, junto a la Dirección de Adultos Mayores, hagan valer sus derechos y reclamen ante las entidades correspondientes. Rol de los médicos de cabecera: Zapata enfatizó la importancia de que los profesionales sean responsables al prescribir, explicando a los pacientes si un tratamiento es realmente crónico o si requiere nuevos estudios antes de continuar.

La prioridad de la Salud Mental

Finalmente, se abordó la problemática de la Salud Mental, descrita como una preocupación a nivel mundial que ha visto un incremento en la demanda local, especialmente entre adolescentes.

Desde la gestión municipal, se está trabajando a través de una Mesa de Salud Mental para ofrecer contención y tratamiento psicológico y psiquiátrico. Zapata reconoció que, aunque la demanda de profesionales es muy alta tanto en el interior como en las grandes ciudades, el compromiso del municipio es no dejar a nadie «a pata» ni a mitad de camino en su tratamiento.