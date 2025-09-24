Se realizó un Taller de Estimulación Cognitiva en Plaza Mitre

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Se llevó a cabo por parte del Equipo de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública, un Taller de Estimulación Cognitiva.

Esta vez, la acción se realizó al aire libre, más precisamente en Plaza Mitre, donde los participantes pudieron interactuar con la comunidad y mostrar lo trabajado durante el año.

A su vez, en marco de la jornada se celebró la llegada de la Primavera con diferentes actividades que fueron preparadas en los distintos encuentros.

Estos Talleres están pensados para personas adultas y mediante los mismos se busca mejorar las habilidades cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje y promover la salud mental.