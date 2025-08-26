Las Flores
Récord de proyectos presentados en el cierre pedagógico del concurso Stop ITS
Ayer se realizó en el Teatro Español la Jornada de Presentación de Experiencias Pedagógicas, correspondiente al cierre de la 4ª edición del Concurso «Stop ITS».
Con gran convocatoria de adolescentes de 4to. año de las distintas Escuelas Secundarias del Partido, se pudo ver el resumen y desempeño de cada división participante durante los meses en que se desarrolló el certamen.
STOP ITS es una política sanitaria lanzada desde la Secretaría de Salud Pública de la mano del Dr. Pablo Arrúa, y que se lleva adelante en articulación con Secretaría de Educación, el Área de Juventudes, el CEF N° 6, Jefatura Distrital, Inspección de Enseñanza de Nivel Secundario, Técnica y Agraria, Jefatura Regional de DIEGEP, las Escuelas de Educación Media Secundaria y la adhesión del Hospital local.
Los equipos participantes de las escuelas Técnica, Normal, Media 1, Media 3, Media 4, Dante Alighieri, Agraria, EPS (C.F.P. 401) y CEPT N° 37 de Rosas, contaron cómo investigaron, aprendieron, y las estrategias de comunicación y prevención que utilizaron en las acciones territoriales y de redes sociales que desplegaron en esta cuarta edición.
Todos los testimonios expresados por los adolescentes reflejaron la satisfacción por lo realizado, y mencionaron otros factores que aporta la propuesta como, por ejemplo, la conexión grupal, el poder escucharse y debatir respetando las opiniones de los demás, acordar y trabajar juntos para lograr los objetivos.
Cada año, el concurso ha posibilitado cambiar la manera de hablar de sexualidad en los jóvenes y su entorno, acercando muchas herramientas e información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva.
En el cierre se entregaron diplomas y presentes a los docentes y alumnos participantes. Además, las autoridades destacaron el trabajo genuino realizado por los chicos, que se han apropiado de este espacio de expresión y concientización, y el impacto sanitario que genera, que es enorme para ellos y para toda la comunidad.
