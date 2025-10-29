El Programa Envión lanza una campaña juvenil de concientización sobre la donación de médula ósea

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El próximo jueves 13 de noviembre a las 11 horas, en Plaza Mitre, se realizará una jornada que marcará el inicio de la Campaña Juvenil del Programa Envión destinada a promover la concientización sobre la donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), comúnmente conocidas como médula ósea.

La actividad, organizada por la Dirección de Niñez y Adolescencia, el Programa Envión y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria y en vida, un acto solidario que puede salvar la vida de miles de personas que necesitan un trasplante.

Durante el encuentro, denominado “Jornada Joven de Concientización sobre la Donación Voluntaria en Vida”, se desarrollará un Taller de Sensibilización e Información a cargo de profesionales de CUCAIBA. La propuesta incluirá la exposición de testimonios de donantes locales y la difusión de información precisa sobre el proceso de inscripción al Registro Nacional de Donantes de CPH, los pasos que implica la donación y las medidas de seguridad que la acompañan.

El taller también buscará desmitificar creencias erróneas y brindar herramientas informativas tanto a los jóvenes como al público en general, fortaleciendo una cultura solidaria y comprometida con la salud pública.

Esta jornada marcará el inicio de una campaña integral de concientización, impulsada y sostenida por los propios jóvenes del Programa Envión, quienes se convertirán en multiplicadores del mensaje en sus escuelas y en la comunidad.

Con esta iniciativa, el Municipio y las instituciones participantes buscan reforzar valores de empatía, compromiso y solidaridad, promoviendo la participación activa de la juventud en temas de salud y responsabilidad social.