Las estadísticas respaldan una realidad: Noticias Las Flores se consolida entre los medios digitales más importantes de la provincia de Buenos Aires

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Las estadísticas históricas reflejan un crecimiento sostenido que lo ubica entre los portales de noticias con mayor alcance de la región. En 2020, datos de Google Analytics indicaban que el sitio había acumulado más de 11.265.126 visitas únicas y más de 21 millones de páginas vistas desde su creación. En ese mismo informe se destacaba que Noticias Las Flores se posicionaba entre los cinco medios digitales referentes de la Quinta Sección Electoral.

Dos años más tarde, al celebrar su 12° aniversario, el portal informó haber superado los 27 millones de visitas totales, contar con más de 65.000 seguidores en redes sociales y registrar jornadas con más de 70.000 visitas únicas en un solo día, cifras poco frecuentes para medios del interior bonaerense.

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Actualmente, según datos institucionales verificados mediante Google Analytics y Meta Business Suite, Noticias Las Flores registra más de 107.000 sesiones mensuales, posee una comunidad superior a los 70.000 seguidores en redes sociales y alcanza lectores en más de 250 ciudades de Argentina y el mundo. Además, el 86% de su audiencia accede desde dispositivos móviles, reflejando una fuerte adaptación a las nuevas formas de consumo informativo.

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El crecimiento también quedó reflejado en las redes sociales. En 2025, el medio informó haber alcanzado más de 3,5 millones de visualizaciones en apenas 28 días entre todas sus plataformas digitales, consolidando la comunidad de noticias más grande de Las Flores.

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A nivel local, las propias mediciones históricas y los registros de tráfico web posicionan a Noticias Las Flores como el medio digital más leído de la ciudad. Incluso, informes publicados por el portal señalaron que las métricas de Alexa Rank lo ubicaban entre los medios bonaerenses mejor posicionados en internet, mientras que Google Analytics lo consolidaba como una referencia informativa del centro de la provincia.

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Los indicadores de audiencia, alcance regional, tráfico web, presencia en redes sociales y permanencia en el mercado permiten afirmar que Noticias Las Flores integra el grupo de medios digitales más importantes de la región y es, por amplio margen, el portal informativo líder de la ciudad de Las Flores.-

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La combinación de periodismo digital, radio y redes sociales, sumada a una cobertura informativa permanente durante las 24 horas, ha convertido a Noticias Las Flores en una referencia obligada para miles de lectores que diariamente eligen informarse sobre la actualidad local, regional y provincial.

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