Azul
Vialidad confirmó nuevos peajes sobre la Ruta 3: dos se instalarán en Azul, uno en Gorchs y otros en distintos puntos de la provincia
La Dirección Nacional de Vialidad confirmó la instalación de dos nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta Nacional 3, dentro del partido de Azul, en el marco del nuevo esquema de concesión vial que impulsa el Gobierno Nacional.
Según la información difundida, uno de los peajes será ubicado a la altura del kilómetro 290, mientras que el segundo se instalará en el kilómetro 380, en cercanías de la localidad de Chillar.
La medida forma parte de un proyecto más amplio que contempla la incorporación de nuevas estaciones de cobro en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Además de los dos peajes previstos para Azul, también se sumarían puestos en las localidades de Gorchs, Tres Arroyos y Dorrego.
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La confirmación surgió a partir de una respuesta oficial brindada por Vialidad Nacional al Concejo Deliberante de Azul, donde además se detallaron algunas de las obras contempladas dentro del futuro pliego licitatorio para la concesión de la ruta.
Entre los trabajos anunciados figura la construcción de una pasarela peatonal destinada a mejorar la seguridad vial en inmediaciones de la Escuela N° 27. La noticia generó repercusiones entre vecinos y usuarios habituales de la Ruta 3, quienes ahora aguardan mayores precisiones sobre las fechas de ejecución de las obras y la puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones de peaje.
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