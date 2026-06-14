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Frío polar en Las Flores: la temperatura cayó a -3°C y rige una alerta por bajas temperaturas para domingo y lunes

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Frío polar en Las Flores: la temperatura cayó a -3°C y rige una alerta por bajas temperaturas para domingo y lunes

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por bajas temperaturas que alcanza a Las Flores y toda la región para este domingo y lunes, advirtiendo sobre condiciones que pueden representar un riesgo para la salud de la población.

La jornada de este domingo comenzó con temperaturas extremadamente bajas. Según los registros meteorológicos, la temperatura mínima en Las Flores descendió hasta los -3°C, convirtiéndose en una de las mañanas más frías en lo que va del año.

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Ante este escenario, se recomienda a los vecinos extremar las medidas de precaución para evitar problemas de salud asociados a la exposición al frío intenso, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas, verificar el correcto funcionamiento de los calefactores y no dejar artefactos de calefacción encendidos sin supervisión.

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Además, se aconseja evitar la sobrecarga de las instalaciones eléctricas y mantener una adecuada ventilación en los ambientes para prevenir la inhalación de monóxido de carbono.

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Las bajas temperaturas continuarán durante las próximas jornadas, por lo que se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar los recaudos necesarios para transitar este período de intenso frío.

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