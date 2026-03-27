Las Flores: entre el sábado y el domingo podrían registrarse tormentas fuertes con acumulados superiores a 50 mm

Luego de varios días con condiciones climáticas variables, la atmósfera vuelve a mostrar signos de inestabilidad en Las Flores y gran parte del centro y este del país. Según los pronósticos, las lluvias y tormentas comenzarían a desarrollarse desde la tarde-noche del sábado, extendiéndose durante el domingo, con acumulados que podrían superar los 50 milímetros.

Algunas de estas tormentas podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte, en un contexto marcado por el incremento de la humedad, que continuará presente en la región durante varios días. No obstante, se prevén mejoramientos temporarios entre los distintos períodos de inestabilidad.

En las últimas horas ya se observaron desarrollos aislados en distintos sectores del centro del país, lo que anticipa un escenario favorable para la formación de nuevas áreas de lluvias y tormentas. Este patrón se mantendría activo en los próximos días, con nuevos pulsos de inestabilidad.

De acuerdo a lo previsto, las condiciones inestables podrían persistir más allá del fin de semana, extendiéndose al menos hasta comienzos de la próxima semana, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.