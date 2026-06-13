Azul
Choque entre un auto y una moto en la Ruta 3
Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional Nº 3 dejó como saldo a un joven con lesiones de gravedad, debió ser trasladado al Hospital Pintos de Azul.
Según informaron, el siniestro se registró alrededor de las 4 de la mañana a la altura del kilómetro 369, jurisdicción de Chillar. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Toyota Yaris de color azul, conducido por un hombre de 52 años identificado como Juan Carlos Gelos, colisionó con una motocicleta Corven Triax 150 cc que era guiada por Alexis Auzmendi, de 33 años.
En el rodado menor viajaba además Rubén Omar Del Valle, de 28 años, quien resultó herido como consecuencia del impacto. En el lugar trabajó una ambulancia del Hospital Dr. Horacio Ferro de Chillar, que trasladó al joven para recibir las primeras atenciones médicas.
Densa neblina y despiste de un camión en Ruta 3
Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, Del Valle fue derivado al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul.
Personal policial de la Subcomisaría de Chillar preservó el lugar del hecho y convocó a peritos para realizar las tareas correspondientes.
La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI Nº 13 del Departamento Judicial de Azul, El tránsito sobre la Ruta Nacional 3 no debió ser interrumpido y continuó circulando con normalidad.
información: Noticias de Azul
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Hallaron sin vida a un jubilado de 82 años en una vivienda de Las Flores
Blanstein informó que el Instituto de la Vivienda recomienda la nulidad del sorteo general y un nuevo acto por Lotería
Llegan dos nuevos feriados: cómo impacta en los trabajadores
Sistema de Reporte Vial Ciudadano, se podrán enviar registros de infracciones por WhatsApp
Las Flores tiene 18 bienes declarados patrimonio histórico
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
Deporteshace 7 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
La Ciudadhace 11 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 7 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras