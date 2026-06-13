Las Flores
Se realizó allanamiento en Las Flores en el marco de una investigación por material de abuso sexual infantil
Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUB-DDI) Las Flores llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa que investiga la presunta producción y comercialización de representaciones de menores, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 22 del Departamento Judicial Azul.
La investigación se inició a partir de un reporte emitido por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo internacional dedicado a la detección y denuncia de casos vinculados a la explotación infantil. Según se informó, la alerta indicaba que desde una línea telefónica específica se habrían enviado videos con contenido de abuso sexual infantil.
A partir de esa información, efectivos especializados de la SUB-DDI Las Flores desarrollaron diversas tareas investigativas que permitieron identificar a una persona presuntamente vinculada con el hecho y establecer un domicilio ubicado en el Barrio Solidaridad de esta ciudad.
Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de allanamiento que fue cumplimentada por el personal policial. Durante el procedimiento se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.
Detuvieron a un hombre de 72 años acusado de abuso sexual en Las Flores
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, con el objetivo de determinar las responsabilidades que pudieran surgir del análisis del material secuestrado.
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Hallaron sin vida a un jubilado de 82 años en una vivienda de Las Flores
Blanstein informó que el Instituto de la Vivienda recomienda la nulidad del sorteo general y un nuevo acto por Lotería
Llegan dos nuevos feriados: cómo impacta en los trabajadores
Sistema de Reporte Vial Ciudadano, se podrán enviar registros de infracciones por WhatsApp
Las Flores tiene 18 bienes declarados patrimonio histórico
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
Deporteshace 7 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
La Ciudadhace 11 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 7 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras