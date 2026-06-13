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Se realizó allanamiento en Las Flores en el marco de una investigación por material de abuso sexual infantil

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Se realizó allanamiento en Las Flores en el marco de una investigación por material de abuso sexual infantil

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUB-DDI) Las Flores llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa que investiga la presunta producción y comercialización de representaciones de menores, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 22 del Departamento Judicial Azul.
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La investigación se inició a partir de un reporte emitido por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo internacional dedicado a la detección y denuncia de casos vinculados a la explotación infantil. Según se informó, la alerta indicaba que desde una línea telefónica específica se habrían enviado videos con contenido de abuso sexual infantil.

A partir de esa información, efectivos especializados de la SUB-DDI Las Flores desarrollaron diversas tareas investigativas que permitieron identificar a una persona presuntamente vinculada con el hecho y establecer un domicilio ubicado en el Barrio Solidaridad de esta ciudad.

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Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de allanamiento que fue cumplimentada por el personal policial. Durante el procedimiento se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

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La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, con el objetivo de determinar las responsabilidades que pudieran surgir del análisis del material secuestrado.

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