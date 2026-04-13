Detuvieron en Rauch a un hombre de Las Flores por abuso sexual, desobediencia y grooming

Publicidad

En horas de la tarde de este lunes, personal de la SUBDDI Las Flores, con la colaboración de la Estación de Policía Comunal y el C.P.R. de Rauch, llevó adelante un procedimiento en dicha ciudad que culminó con la detención de un hombre oriundo de Las Flores, quien se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual, desobediencia y grooming.

El operativo se concretó tras tareas investigativas encubiertas y de vigilancia realizadas en inmediaciones de un domicilio ubicado en calle Juan Silva al 500 de esta ciudad. La detención se enmarca en la causa N° AZ 946-2024, caratulada “Desobediencia, abuso sexual y Grooming– Las Flores”, con intervención del Juzgado en lo Correccional N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Héctor Rodolfo Torrens.

Publicidad

Según se informó oficialmente, el individuo fue trasladado a la sede de la SUBDDI Las Flores, donde permanece alojado a disposición del magistrado interviniente.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota? Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero. Seguir canal

Publicidad