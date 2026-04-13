Rauch
Detuvieron en Rauch a un hombre de Las Flores por abuso sexual, desobediencia y grooming
En horas de la tarde de este lunes, personal de la SUBDDI Las Flores, con la colaboración de la Estación de Policía Comunal y el C.P.R. de Rauch, llevó adelante un procedimiento en dicha ciudad que culminó con la detención de un hombre oriundo de Las Flores, quien se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual, desobediencia y grooming.
El operativo se concretó tras tareas investigativas encubiertas y de vigilancia realizadas en inmediaciones de un domicilio ubicado en calle Juan Silva al 500 de esta ciudad. La detención se enmarca en la causa N° AZ 946-2024, caratulada “Desobediencia, abuso sexual y Grooming– Las Flores”, con intervención del Juzgado en lo Correccional N° 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Héctor Rodolfo Torrens.
Según se informó oficialmente, el individuo fue trasladado a la sede de la SUBDDI Las Flores, donde permanece alojado a disposición del magistrado interviniente.
CPR Las Flores concretó una detención de un ciudadano del medio por abigeato agravado
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
ATE convocó a un paro nacional para el 21 de abril en reclamo de aumento salarial
Trabajo de pintura en Escuelas
Rotura de un caño genera baja presión de agua en un sector de la ciudad
Accidente vial entre bicicletas movilizó a emergencias: un menor fue derivado al nosocomio
La Provincia giró fondos a municipios: Las Flores recibió casi $36 millones para servicios, obras o gastos corrientes
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras