Monte
Hockey: La Sub-14 sigue imparable tras otra goleada y la Sub-16 se quedó con un partidazo ante Las Cebras de Monte
La categoría Sub-14 de hockey femenino del Club El Taladro volvió a demostrar su gran presente al golear por 7 a 0 a Las Cebras de San Miguel del Monte en un encuentro correspondiente a una fecha de recupero de la Liga Regional de Hockey Cuenca del Salado.
Si bien durante los dos primeros cuartos el marcador permaneció igualado en cero, las chicas del «Verde» fueron superiores en el desarrollo del juego y lograron quebrar la resistencia rival en el tramo final del partido. En los últimos dos cuartos llegó la explosión ofensiva y una contundente ráfaga de goles que terminó transformando el encuentro en una verdadera goleada.
Las conquistas fueron obra de Lucía Quejeiro (2), Indiana Barlatay (2), Olivia Griffiths (2) y Francisca García Romero (1).
Con este resultado, la séptima división de El Taladro continúa siendo una de las grandes protagonistas del campeonato y quedó ubicada a tan solo un punto del equipo que lidera la tabla de posiciones, manteniéndose plenamente en la pelea por el primer puesto.
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La alegría para el hockey del «Verde» continuó con la victoria de la Sub-16, que en un partido intenso, vibrante y cargado de emociones logró imponerse por 2 a 1. La gran figura del encuentro fue nuevamente Lucía Quejeiro, autora de los dos goles que le dieron el triunfo a su equipo.
Por su parte, Intermedia y Primera División no pudieron repetir los festejos de las categorías formativas y cayeron en sus respectivos compromisos ante el conjunto monteño.
Más allá de esos resultados, la jornada volvió a dejar en evidencia el gran trabajo que se viene realizando en las divisiones inferiores de El Taladro, con equipos competitivos que continúan creciendo y siendo protagonistas en cada presentación.
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