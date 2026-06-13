Hockey: La Sub-14 sigue imparable tras otra goleada y la Sub-16 se quedó con un partidazo ante Las Cebras de Monte

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Si bien durante los dos primeros cuartos el marcador permaneció igualado en cero, las chicas del «Verde» fueron superiores en el desarrollo del juego y lograron quebrar la resistencia rival en el tramo final del partido. En los últimos dos cuartos llegó la explosión ofensiva y una contundente ráfaga de goles que terminó transformando el encuentro en una verdadera goleada.

Las conquistas fueron obra de Lucía Quejeiro (2), Indiana Barlatay (2), Olivia Griffiths (2) y Francisca García Romero (1).

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Con este resultado, la séptima división de El Taladro continúa siendo una de las grandes protagonistas del campeonato y quedó ubicada a tan solo un punto del equipo que lidera la tabla de posiciones, manteniéndose plenamente en la pelea por el primer puesto.

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La alegría para el hockey del «Verde» continuó con la victoria de la Sub-16, que en un partido intenso, vibrante y cargado de emociones logró imponerse por 2 a 1. La gran figura del encuentro fue nuevamente Lucía Quejeiro, autora de los dos goles que le dieron el triunfo a su equipo.

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Por su parte, Intermedia y Primera División no pudieron repetir los festejos de las categorías formativas y cayeron en sus respectivos compromisos ante el conjunto monteño.

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Más allá de esos resultados, la jornada volvió a dejar en evidencia el gran trabajo que se viene realizando en las divisiones inferiores de El Taladro, con equipos competitivos que continúan creciendo y siendo protagonistas en cada presentación.

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