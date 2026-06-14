Las Flores
Con temperaturas bajo cero, Las Flores apareció entre las localidades más frías de Buenos Aires según el SMN
Las bajas temperaturas volvieron a marcar el pulso de la mañana de este domingo 14 de junio en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y Las Flores se ubicó entre las localidades con los registros más bajos, según los datos oficiales difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el informe de verificación de temperaturas mínimas elaborado por organismos provinciales sobre la base de datos del SMN, Las Flores registró una temperatura mínima de -2,2°C durante la mañana de este Domingo.
El registro posicionó a la ciudad entre las más frías de la provincia, en una mañana caracterizada por las heladas y el intenso frío. Solamente algunas localidades del centro y sudoeste bonaerense presentaron marcas inferiores, entre ellas Bolívar y Olavarría, que alcanzaron los -5,2°C, Bahía Blanca con -4,5°C, Azul con -4,2°C, Coronel Suárez con -3,8°C y Tandil con -3,7°C.
Las condiciones meteorológicas generaron heladas generalizadas en gran parte del territorio bonaerense, dejando postales típicas del invierno y obligando a extremar los cuidados, especialmente en los grupos más vulnerables.
Frío polar en Las Flores: la temperatura cayó a -3°C y rige una alerta por bajas temperaturas para domingo y lunes
Las Flores continúa atravesando jornadas de bajas temperaturas y, según los pronósticos, el frío seguirá presente durante los próximos días en toda la región.
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