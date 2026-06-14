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Con temperaturas bajo cero, Las Flores apareció entre las localidades más frías de Buenos Aires según el SMN

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Con temperaturas bajo cero, Las Flores apareció entre las localidades más frías de Buenos Aires según el SMN

Las bajas temperaturas volvieron a marcar el pulso de la mañana de este domingo 14 de junio en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y Las Flores se ubicó entre las localidades con los registros más bajos, según los datos oficiales difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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De acuerdo con el informe de verificación de temperaturas mínimas elaborado por organismos provinciales sobre la base de datos del SMN, Las Flores registró una temperatura mínima de -2,2°C durante la mañana de este Domingo.

El registro posicionó a la ciudad entre las más frías de la provincia, en una mañana caracterizada por las heladas y el intenso frío. Solamente algunas localidades del centro y sudoeste bonaerense presentaron marcas inferiores, entre ellas Bolívar y Olavarría, que alcanzaron los -5,2°C, Bahía Blanca con -4,5°C, Azul con -4,2°C, Coronel Suárez con -3,8°C y Tandil con -3,7°C.

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Las condiciones meteorológicas generaron heladas generalizadas en gran parte del territorio bonaerense, dejando postales típicas del invierno y obligando a extremar los cuidados, especialmente en los grupos más vulnerables.

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Las Flores continúa atravesando jornadas de bajas temperaturas y, según los pronósticos, el frío seguirá presente durante los próximos días en toda la región.

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