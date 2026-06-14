Con temperaturas bajo cero, Las Flores apareció entre las localidades más frías de Buenos Aires según el SMN

Publicidad

De acuerdo con el informe de verificación de temperaturas mínimas elaborado por organismos provinciales sobre la base de datos del SMN, Las Flores registró una temperatura mínima de -2,2°C durante la mañana de este Domingo.

El registro posicionó a la ciudad entre las más frías de la provincia, en una mañana caracterizada por las heladas y el intenso frío. Solamente algunas localidades del centro y sudoeste bonaerense presentaron marcas inferiores, entre ellas Bolívar y Olavarría, que alcanzaron los -5,2°C, Bahía Blanca con -4,5°C, Azul con -4,2°C, Coronel Suárez con -3,8°C y Tandil con -3,7°C.

Publicidad

Las condiciones meteorológicas generaron heladas generalizadas en gran parte del territorio bonaerense, dejando postales típicas del invierno y obligando a extremar los cuidados, especialmente en los grupos más vulnerables.

Publicidad

Las Flores continúa atravesando jornadas de bajas temperaturas y, según los pronósticos, el frío seguirá presente durante los próximos días en toda la región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota? Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero. Seguir canal

Publicidad