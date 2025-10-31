Las Flores
Se entregaron notebooks para fortalecer la inclusión digital en el Programa Envión Las Flores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En el marco del proyecto de Fortalecimiento Tecnológico, el Programa Envión Las Flores dio un nuevo paso en su compromiso con la inclusión digital y el desarrollo integral de los jóvenes de la comunidad, a través de la entrega de notebooks destinadas a sus participantes.
La iniciativa contó con el acompañamiento de Ayelén López, Directora Provincial de Juventudes, quien destacó la importancia de seguir generando herramientas que acerquen la tecnología y la formación a los jóvenes bonaerenses.
Esta inversión estratégica tiene como objetivo central reducir la brecha digital y potenciar las oportunidades de aprendizaje, capacitación y acceso a la tecnología para los jóvenes florenses.
El Programa Envión lanza una campaña juvenil de concientización sobre la donación de médula ósea
El Programa Envión se consolida como un espacio de acompañamiento interdisciplinario, que articula acciones en Educación, Salud, Deporte, Cultura, Recreación y Formación para el Trabajo, generando herramientas concretas para la construcción de proyectos de vida más inclusivos.
“La tecnología es un puente hacia un futuro con más oportunidades”, destacaron desde la coordinación del programa, resaltando la importancia de continuar equipando los espacios juveniles con recursos digitales que fortalezcan su desarrollo.
El propósito de esta iniciativa es ampliar los horizontes pedagógicos y de capacitación del Programa Envión Las Flores, garantizando una inclusión digital efectiva y promoviendo el pleno ejercicio de los derechos de los jóvenes.
Esta entrega fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Las Flores, el área de Desarrollo Humano y el Programa Envión, reflejando una política pública sostenida que apuesta por la igualdad de oportunidades y el acceso a la tecnología como herramienta de transformación social.
Fin de semana primaveral en Las Flores, pero con probabilidad de chaparrones
CREHAB invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Barrileteando la Diversidad”
Se viene la 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado en Paraje Rosas
Las tarifas de luz y gas aumentarán 3,8% en promedio en noviembre
Se entregaron notebooks para fortalecer la inclusión digital en el Programa Envión Las Flores
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras