Se entregaron notebooks para fortalecer la inclusión digital en el Programa Envión Las Flores

En el marco del proyecto de Fortalecimiento Tecnológico, el Programa Envión Las Flores dio un nuevo paso en su compromiso con la inclusión digital y el desarrollo integral de los jóvenes de la comunidad, a través de la entrega de notebooks destinadas a sus participantes.

La iniciativa contó con el acompañamiento de Ayelén López, Directora Provincial de Juventudes, quien destacó la importancia de seguir generando herramientas que acerquen la tecnología y la formación a los jóvenes bonaerenses.

Esta inversión estratégica tiene como objetivo central reducir la brecha digital y potenciar las oportunidades de aprendizaje, capacitación y acceso a la tecnología para los jóvenes florenses.

El Programa Envión se consolida como un espacio de acompañamiento interdisciplinario, que articula acciones en Educación, Salud, Deporte, Cultura, Recreación y Formación para el Trabajo, generando herramientas concretas para la construcción de proyectos de vida más inclusivos.

“La tecnología es un puente hacia un futuro con más oportunidades”, destacaron desde la coordinación del programa, resaltando la importancia de continuar equipando los espacios juveniles con recursos digitales que fortalezcan su desarrollo.

El propósito de esta iniciativa es ampliar los horizontes pedagógicos y de capacitación del Programa Envión Las Flores, garantizando una inclusión digital efectiva y promoviendo el pleno ejercicio de los derechos de los jóvenes.

Esta entrega fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Las Flores, el área de Desarrollo Humano y el Programa Envión, reflejando una política pública sostenida que apuesta por la igualdad de oportunidades y el acceso a la tecnología como herramienta de transformación social.