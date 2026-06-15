Las Flores
Cinco días de Mundial: goleadas, sorpresas y Argentina a horas del debut
Del Azteca a Houston, de Toronto a Vancouver: el repaso de todo lo que dejó la primera semana del Mundial más grande de la historia.
l Mundial 2026 lleva cinco días y ya entregó de todo: una inauguración histórica con Shakira en el Azteca, la goleada más abultada del torneo hasta ahora, empates inesperados de grandes selecciones y la confirmación de que este es el torneo más imprevisible de los últimos tiempos. Mientras Argentina espera su turno —mañana martes 16 a las 22 horas ante Argelia en Kansas City—, acá va el resumen de todo lo que pasó.
Jueves 11 — El comienzo: México abrió el torneo y Corea del Sur remontó
La primera jornada dejó dos triunfos en el Grupo A. México venció 2-0 a Sudáfrica en el Azteca con goles de Julián Quiñones —colombiano naturalizado, autor del primer gol del torneo— y Raúl Jiménez. Más tarde en Guadalajara, Corea del Sur dio vuelta un 0-1 en contra para vencer 2-1 a República Checa con goles de Hwang Inbeom y Oh Hyeongyu.
Viernes 12 — Las otras dos anfitrionas entraron en escena
Canadá igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina en Toronto, mientras que Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en Los Ángeles. La actuación de los norteamericanos fue una de las más contundentes de los primeros días del torneo.
El Mundial 2026 arrancó: México inauguró con goleada y Corea del Sur remontó en la noche del jueves
Sábado 13 — Brasil no pudo, Escocia sí
El partido más esperado del día terminó sin ganador: Brasil y Marruecos empataron 1-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Una decepción para los brasileños, que llegaban como uno de los candidatos del Grupo C. En ese mismo grupo, Escocia venció 1-0 a Haití en Boston y se puso como líder. También hubo empate en el Grupo B: Qatar y Suiza igualaron 1-1 en San Francisco.
Domingo 14 — Alemania volvió a asustar al mundo
La imagen más potente del fin de semana la dio Alemania. La tetracampeona del mundo goleó 7-1 a Curazao en Houston en una actuación que evocó inevitablemente aquella goleada a Brasil en las semifinales de 2014. Los goles fueron de Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (doblete), Musiala, Brown y Undav. Curazao, que debutaba en su primer Mundial de la historia, anotó su primer gol en una Copa del Mundo a través de Livano Comenencia. También el domingo, Australia sorprendió venciendo 2-0 a Turquía en Vancouver, y Países Bajos y Japón empataron 2-2 en Dallas en un partido muy entretenido. Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en Filadelfia.
Lunes 15 — Suecia aplastó y hoy debutan España y Uruguay
En la madrugada del lunes, Suecia goleó 5-1 a Túnez en Monterrey en uno de los resultados más contundentes de la semana. Hoy, el día arranca con dos partidos de alto voltaje: España debuta ante Cabo Verde en Atlanta y Uruguay hace lo propio ante Arabia Saudí, en el Grupo H donde también estará Argentina en segunda fecha.
Mañana, el turno de la Scaloneta
Con todo ese contexto encima, Argentina sale mañana martes 16 de junio a las 22 horas a defender la corona ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El campeón llega con dos amistosos ganados, con Messi recuperado y con un grupo que sabe exactamente para qué fue convocado.
El Mundial ya prendió. Ahora falta lo más importante.
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