Excelente desempeño de las alumnas de Patín Artístico de Juventud Deportiva en la segunda fecha anual de la Liga UPA

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Las deportistas demostraron un gran nivel técnico y artístico en cada una de sus presentaciones, reflejando el esfuerzo, la dedicación y el constante trabajo realizado junto a sus entrenadoras.

Entre los resultados más sobresalientes se destacan los primeros puestos obtenidos por Mía Mercere, Juana Cantet, Carola Siri, Paz Dorronsoro, Bianca Mercere, Lola Rodríguez y Delfina Griffiths.

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Además, consiguieron el segundo lugar Valentina Jacquet, Juana Dierickx y Mila Delgado, mientras que Delfina Maderna finalizó en la octava posición de su categoría.

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Desde el Club Juventud Deportiva celebraron el excelente desempeño de todas las representantes de la institución, quienes continúan cosechando logros en cada competencia y consolidando el crecimiento del patín artístico local.

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Una jornada llena de emociones y grandes resultados que reafirma el compromiso, la pasión y el talento de estas jóvenes deportistas, que siguen representando de la mejor manera a la ciudad de Las Flores en cada competencia.

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