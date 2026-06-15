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Excelente desempeño de las alumnas de Patín Artístico de Juventud Deportiva en la segunda fecha anual de la Liga UPA

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Excelente desempeño de las alumnas de Patín Artístico de Juventud Deportiva en la segunda fecha anual de la Liga UPA

Las alumnas de Patín Artístico del Club Juventud Deportiva tuvieron una destacada actuación el pasado sábado 13 de junio al participar de la segunda fecha anual de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), obteniendo excelentes resultados y dejando en alto el nombre de la institución florense.
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Las deportistas demostraron un gran nivel técnico y artístico en cada una de sus presentaciones, reflejando el esfuerzo, la dedicación y el constante trabajo realizado junto a sus entrenadoras.

Entre los resultados más sobresalientes se destacan los primeros puestos obtenidos por Mía Mercere, Juana Cantet, Carola Siri, Paz Dorronsoro, Bianca Mercere, Lola Rodríguez y Delfina Griffiths.

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Además, consiguieron el segundo lugar Valentina Jacquet, Juana Dierickx y Mila Delgado, mientras que Delfina Maderna finalizó en la octava posición de su categoría.

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Desde el Club Juventud Deportiva celebraron el excelente desempeño de todas las representantes de la institución, quienes continúan cosechando logros en cada competencia y consolidando el crecimiento del patín artístico local.

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Una jornada llena de emociones y grandes resultados que reafirma el compromiso, la pasión y el talento de estas jóvenes deportistas, que siguen representando de la mejor manera a la ciudad de Las Flores en cada competencia.

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