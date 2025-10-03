Capital Federal
Encuentro provincial: representante de Salud de Las Flores participó en jornada sobre lactancia
En la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, se desarrolló el Encuentro de Referentes de Lactancia de toda la provincia.
En representación de la Secretaría de Salud de Las Flores asistió la puericultora Agustina Iugovich, responsable del Consultorio de Lactancia del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Ramón Carrillo”. Este espacio está abierto a toda persona gestante y a mamás que deseen recibir acompañamiento y asesoramiento especializado.
El encuentro tuvo como propósito compartir novedades, líneas de trabajo priorizadas y actualizaciones en torno a la temática. Este tipo de capacitaciones resultan de gran importancia, ya que fortalecen las políticas públicas de salud y repercuten directamente en la calidad de atención de nuestra comunidad.
