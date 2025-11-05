Talleres de Estimulación Cognitiva en el Centro de Atención Primaria de la Salud Hector Muñiz

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Los Talleres de Estimulación Cognitiva para adultos y adultos mayores han sido pensados con el fin de estimular las diferentes áreas para mejorar las diversas funciones mentales.

Dentro de la atención primaria de la salud se ofrecen estos Talleres como una herramienta valiosa para promover la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo; ofreciendo distintas actividades que estimulan la memoria, la atención, el lenguaje, la concentración, el razonamiento y otras funciones cognitivas.

Estas funciones trabajan de forma interconectada y son fundamentales para el desarrollo intelectual y la adaptación social.

El funcionamiento adecuado de estas funciones es esencial para la vida cotidiana. Ademas, es una manera de reforzar la autoestima y motivación e incorporar herramientas prácticas para que puedan incorporar en su vida diaria.

Este taller se está brindando en el Centro de Atención Primaria de la Salud – CAPS – Dr. Hector Muñiz, y se lleva a cabo por los profesionales TS Facundo Deluca, PS Sofia Paz y AT Sonia Lerra, integrantes del equipo interdisciplinario SaludableMente.