Las Flores
Vandalizaron el CAPS Ramón Carrillo y el Municipio expresó su repudio
Desde la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Salud Pública y demás áreas, se repudian los hechos vandálicos ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo, un espacio fundamental para la atención y el cuidado de la salud de nuestra comunidad.
Este tipo de acciones resultan inadmisibles dado que afectan un establecimiento público cuyo objetivo es brindar un servicio esencial a los vecinos, por lo que su cuidado es una responsabilidad colectiva.
Desde el Municipio se trabaja de manera permanente para mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios, por lo que se solicita el compromiso de toda la comunidad para cuidar y preservar estos espacios que son de todos
