Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Dos menores fueron identificados por la policía como autores de daños en el CAPS Dr. Ramón Carrillo

Las Flores

Dos menores fueron identificados por la policía como autores de daños en el CAPS Dr. Ramón Carrillo

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

A partir de una investigación llevada adelante por personal policial, se logró establecer la autoría del daño ocasionado en el edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en la zona de Soldado de Malvinas Hugo Núñez entre Harosteguy e Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Las Flores.

El hecho había sido denunciado el 1 de marzo, cuando autores ignorados provocaron la rotura de cristales en ventanas del establecimiento sanitario. Tras tareas investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad, se logró identificar a los responsables.

De acuerdo a lo informado, se trata de dos menores de edad, de 10 y 9 años, quienes fueron señalados como los autores del daño.

Te puede interesar:

Vandalizaron el CAPS Ramón Carrillo y el Municipio expresó su repudio

Interviene en la causa la UFI N° 17 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la fiscalía correspondiente. Tras tomar conocimiento de la situación, la fiscalía de menores no dispuso medidas adicionales. La investigación se inició tras la denuncia radicada por autoridades del área de salud municipal y fue llevada adelante con apoyo del sistema de monitoreo local y personal policial.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.