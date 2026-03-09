Dos menores fueron identificados por la policía como autores de daños en el CAPS Dr. Ramón Carrillo

A partir de una investigación llevada adelante por personal policial, se logró establecer la autoría del daño ocasionado en el edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en la zona de Soldado de Malvinas Hugo Núñez entre Harosteguy e Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Las Flores.

El hecho había sido denunciado el 1 de marzo, cuando autores ignorados provocaron la rotura de cristales en ventanas del establecimiento sanitario. Tras tareas investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad, se logró identificar a los responsables.

De acuerdo a lo informado, se trata de dos menores de edad, de 10 y 9 años, quienes fueron señalados como los autores del daño.

Interviene en la causa la UFI N° 17 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la fiscalía correspondiente. Tras tomar conocimiento de la situación, la fiscalía de menores no dispuso medidas adicionales. La investigación se inició tras la denuncia radicada por autoridades del área de salud municipal y fue llevada adelante con apoyo del sistema de monitoreo local y personal policial.