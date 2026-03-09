Las Flores
Dos menores fueron identificados por la policía como autores de daños en el CAPS Dr. Ramón Carrillo
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
A partir de una investigación llevada adelante por personal policial, se logró establecer la autoría del daño ocasionado en el edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en la zona de Soldado de Malvinas Hugo Núñez entre Harosteguy e Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Las Flores.
El hecho había sido denunciado el 1 de marzo, cuando autores ignorados provocaron la rotura de cristales en ventanas del establecimiento sanitario. Tras tareas investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad, se logró identificar a los responsables.
De acuerdo a lo informado, se trata de dos menores de edad, de 10 y 9 años, quienes fueron señalados como los autores del daño.
Vandalizaron el CAPS Ramón Carrillo y el Municipio expresó su repudio
Interviene en la causa la UFI N° 17 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la fiscalía correspondiente. Tras tomar conocimiento de la situación, la fiscalía de menores no dispuso medidas adicionales. La investigación se inició tras la denuncia radicada por autoridades del área de salud municipal y fue llevada adelante con apoyo del sistema de monitoreo local y personal policial.
Desde este lunes, “La Mañana + Vos” en Urbana FM 92.7: un nuevo magazine conducido por Laura Lopardo que combinará música, noticias, entrevistas y columnistas
Cuatro patinadoras de Juventud Deportiva brillaron en Merlo y clasificaron al Apertura B
El intendente Fabián Blanstein recibió al delegado de Cacharí y a una concejal de la ciudad de Azul
Desde el lunes 16 de marzo comenzará la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica
El Taller ALMA continúa su actividad con 34 operarios y refuerza sus acciones para sostener el trabajo
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras