Las Flores
Cuáles son las especialidades que se desarrollarán en el nuevo CAPS Hector Muñiz
Las Flores amplía su sistema de salud con un nuevo centro que cuenta con una superficie total de 462 m2 donde cuenta con 6 consultorios: 4 de atención general, un odontológico y un ginecológico con baño incluido.
El área programática del nuevo CAPS de nuestra ciudad, ubicado en Av. 17 de Octubre y Pasteur, fue estudiada y evaluada para contener en el territorio varios requerimientos de la población; además por su cercanía a la Escuela de Nivel Primario, al Centro de Promoción Comunitaria al que asisten niños y niñas desde los 2 hasta los 12 años, al Hogar Convivencial de Niños, por ser un sector donde se nuclea mucha población de adultos mayores, y donde está en proceso de finalización un barrio con 72 viviendas mediante el cual se incorporarán otras familias al área.
Las especialidades a desarrollarse serán odontología, odontopediatría, clínica médica, pediatría, médica generalista, psicología adultos, psicología infantil, ginecología, obstetricia, consultorio IVE, nutrición, entre otras.
También incorpora un ecógrafo nuevo para potenciar el servicio de diagnóstico por imágenes.
Quedó inaugurado el CAPS ‘Dr. Héctor Muñiz’ con nueva ambulancia, equipamiento y anuncios para la ciudad
Para la plena implementación de la Historia de Salud Integrada, el CAPS cuenta con acceso a internet y está equipado con una red de datos.
En esa sintonía, también entregamos 30 computadoras, 2 impresoras multifunción, una lectora de DNI y una impresora térmica. Una provincia conectada, es una provincia integrada.
En meses venideros y una vez culminada las habilitaciones necesarias, estará funcionando un vacunatorio donde la población podrá contar con la inmunización en marco del calendario obligatorio.
Asimismo, se trabaja de manera territorial y articulada con Agentes Sanitarios Municipales y Promotores de Salud de Provincia, llevando desde el CAPS hacia afuera mediante las atenciones y los cuidados de la salud necesarios.
Rápida intervención de Bomberos ante incendio de un lavarropas en una vivienda
Accidente en Ruta Nacional 3: tres vehículos chocaron en cadena sin heridos de gravedad
Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín
Entrega de certificados de la Diplomatura de Vinculación en Producción de Hortalizas
Quedó inaugurado el CAPS ‘Dr. Héctor Muñiz’ con nueva ambulancia, equipamiento y anuncios para la ciudad
