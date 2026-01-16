Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Instalación de sillón odontológico en el CAPS de Rosas

Las Flores

Instalación de sillón odontológico en el CAPS de Rosas

Publicado

hace 6 horas

-

Días pasados, se presentó la instalación del sillón odontológico en el Centro de Atención Primaria de la Salud del paraje Rosas, el cual fue gestionado desde la Secretaría de Salud a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Dicha gestión tuvo inicio a fines del 2025 mediante el sistema de recuperación de costo – SAMO -, el cual permite el fortalecimiento del sistema de salud mediante la atención de los pacientes mutualizados que concurren a los CAPS.

La atención en dicho CAPS estará a cargo de la odontóloga Florencia Benítez.

Es importante destacar que hoy contamos con tres CAPS rurales con sus respectivos sillones odontológicos, lo cual nos permite trabajar en el cuidado de la salud bucal.

Temas:
