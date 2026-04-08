Las Flores
Importante acompañamiento municipal para finalizar mejoras edilicias en el CEPT N° 37 de Rosas
En el marco de las distintas acciones de acompañamiento a las instituciones educativas del distrito, se realizó la entrega de un aporte al Centro Educativo para la Producción Total Nº 37 (CEPT).
El intendente Fabián Blastein, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, recibieron al secretario del establecimiento, Prof. José Cagigas; reunión de la que participaron también María Saldaña y Silvina Dulau, Presidenta y Secretaria del Consejo de Administración de la institución, respectivamente.
Este acompañamiento del Municipio permitirá avanzar en la finalización de una importante obra en los baños del CEPT, mejorando las condiciones edilicias y contribuyendo al bienestar de los estudiantes que realizan su permanencia en la escuela, característica fundamental de esta modalidad educativa.
Desde el lunes 13 de abril estará abierta la inscripción para participar en los Juegos Bonaerenses 2026
Esta acción refleja el compromiso del Estado local con la educación pública, acompañando de manera sostenida a las instituciones locales y promoviendo mejores condiciones para el desarrollo integral de los alumnos y toda la comunidad.
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Vecinos juntaron firmas para reclamar limpieza de terrenos y mayor control de plagas
Importante acompañamiento municipal para finalizar mejoras edilicias en el CEPT N° 37 de Rosas
Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional alertan por 240 despidos y van al paro
Fuerte ajuste en el INTA: eliminan dependencias en la región sur bonaerense, entre ellas Saladillo
Desde el lunes 13 de abril estará abierta la inscripción para participar en los Juegos Bonaerenses 2026
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras