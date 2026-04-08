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Importante acompañamiento municipal para finalizar mejoras edilicias en el CEPT N° 37 de Rosas

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Importante acompañamiento municipal para finalizar mejoras edilicias en el CEPT N° 37 de Rosas

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En el marco de las distintas acciones de acompañamiento a las instituciones educativas del distrito, se realizó la entrega de un aporte al Centro Educativo para la Producción Total Nº 37 (CEPT).

El intendente Fabián Blastein, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, recibieron al secretario del establecimiento, Prof. José Cagigas; reunión de la que participaron también María Saldaña y Silvina Dulau, Presidenta y Secretaria del Consejo de Administración de la institución, respectivamente.

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Este acompañamiento del Municipio permitirá avanzar en la finalización de una importante obra en los baños del CEPT, mejorando las condiciones edilicias y contribuyendo al bienestar de los estudiantes que realizan su permanencia en la escuela, característica fundamental de esta modalidad educativa.

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Esta acción refleja el compromiso del Estado local con la educación pública, acompañando de manera sostenida a las instituciones locales y promoviendo mejores condiciones para el desarrollo integral de los alumnos y toda la comunidad.

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