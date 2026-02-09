Los corsos en Rosas fueron éxito, color y alegría

La tarea de organización previa de los integrantes de la Delegación Municipal, encabezada por Claudio Palomeque, que además logró agrupar a instituciones educativas de la localidad para que se sumaran al trabajo en conjunto, contribuyó al éxito de la realización de esta fiesta popular donde hubo disfraces, carrozas, batucadas y muchísima alegría.

Alumnos, alumnas, directivos y docentes de las Escuela Primarias N° 9, N° 27, N° 29 y el CEPT N° 37 de Rosas, formaron parte del trabajo que se llevó adelante para estas jornadas carnavalescas que fueron disfrutadas por la comunidad rural, también por la gran cantidad de vecinos florenses y de localidades cercanas que llegaron para compartir las dos maravillosas noches donde también hubo presencia de artistas, stands de artesanos, batucadas y servicios de gastronomía.

El intendente Fabián Blanstein estuvo presente, como así también distintas autoridades municipales como el director de Cultura, Juan Bautista Saladino; el secretario de Producción, Cristian Chiodini: la directora de Turismo, Wanda Borda; y Alberto Gelené, funcionario del Ministerio de Obras Públicas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El domingo se entregaron los premios de las diferentes categorías en una jornada que se caracterizó por la alegría, el colorido y los buenos momentos compartidos.

Los Corsos en la localidad de Rosas reflejaron la importancia del trabajo comunitario, un hecho que contribuye a seguir manteniendo como tradición a las fiestas populares históricas de nuestra comunidad.

Vale destacar que, entre los participantes, estuvo presente el área de Adultos Mayores con un gran despliegue de disfraces y caracterizaciones.