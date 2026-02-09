Las Flores
Los corsos en Rosas fueron éxito, color y alegría
Los días sábado y domingo por la noche, el carnaval tuvo su fiesta en Rosas, el paraje rural que recibió a una multitud.
La tarea de organización previa de los integrantes de la Delegación Municipal, encabezada por Claudio Palomeque, que además logró agrupar a instituciones educativas de la localidad para que se sumaran al trabajo en conjunto, contribuyó al éxito de la realización de esta fiesta popular donde hubo disfraces, carrozas, batucadas y muchísima alegría.
Alumnos, alumnas, directivos y docentes de las Escuela Primarias N° 9, N° 27, N° 29 y el CEPT N° 37 de Rosas, formaron parte del trabajo que se llevó adelante para estas jornadas carnavalescas que fueron disfrutadas por la comunidad rural, también por la gran cantidad de vecinos florenses y de localidades cercanas que llegaron para compartir las dos maravillosas noches donde también hubo presencia de artistas, stands de artesanos, batucadas y servicios de gastronomía.
El intendente Fabián Blanstein estuvo presente, como así también distintas autoridades municipales como el director de Cultura, Juan Bautista Saladino; el secretario de Producción, Cristian Chiodini: la directora de Turismo, Wanda Borda; y Alberto Gelené, funcionario del Ministerio de Obras Públicas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, Rosas celebra el Carnaval 2026 con dos noches a pura fiesta y música
El domingo se entregaron los premios de las diferentes categorías en una jornada que se caracterizó por la alegría, el colorido y los buenos momentos compartidos.
Los Corsos en la localidad de Rosas reflejaron la importancia del trabajo comunitario, un hecho que contribuye a seguir manteniendo como tradición a las fiestas populares históricas de nuestra comunidad.
Vale destacar que, entre los participantes, estuvo presente el área de Adultos Mayores con un gran despliegue de disfraces y caracterizaciones.
El Gobierno oficializó un aumento en los impuestos al combustible para febrero
Bailando con el Alma llega a la televisión nacional y representará a Las Flores en Canal 9
El Gobierno dejará de mirar el patrimonio de quienes saquen los dólares del colchón
Carnicerías locales confirmaron aumentos de hasta un 5% en la carne vacuna en los primeros días de Febrero
Gran actuación de Ferro: el Sub 14 femenino fue cuarto en el Nacional de Ayacucho
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras