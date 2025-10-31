Se viene la 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado en Paraje Rosas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con el sabor y la tradición que la caracteriza, el próximo 7 de diciembre se realizará la 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado en Paraje Rosas, organizada por el CEPT Nº 37 y con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Las Flores. En caso de lluvia, el evento se trasladará al domingo 14 de diciembre.

A partir de las 13 horas, los asistentes podrán disfrutar del gran almuerzo, que incluirá cordero a discreción, pan, ensalada, hielo y un pastel de postre (no incluye bebida). El valor de la tarjeta es de $35.000 y para menores de 12 años (que ocupen lugar) $15.000. Se recuerda a los participantes llevar cubiertos completos.

La jornada contará además con el tradicional concurso “Mi Mejor Cordero”, un paseo de artesanos y diferentes propuestas recreativas que invitan a disfrutar en familia y con amigos del encanto rural del paraje.

Para adquirir tarjetas o realizar consultas:

Susana: 2494-559207

2494-559207 Silvana: 2244-423389

2244-423389 Lucrecia (colocación de puestos): 2244-464826

2244-464826 Claudio Palomeque (coordinación general): 2244-463254

Una propuesta imperdible para celebrar la gastronomía, la cultura y la identidad florense en un entorno único.

Más información turística y de alojamiento en lasflorestur.ar