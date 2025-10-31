Se viene la 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado en Paraje Rosas

Connect with us
El 7 de diciembre se realizará en Paraje Rosas la 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado, organizada por el CEPT Nº 37 con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Las Flores. Desde las 13 horas habrá un gran almuerzo con cordero a discreción, concurso “Mi Mejor Cordero”, paseo de artesanos y propuestas para toda la familia.

Con el sabor y la tradición que la caracteriza, el próximo 7 de diciembre se realizará la 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado en Paraje Rosas, organizada por el CEPT Nº 37 y con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Las Flores. En caso de lluvia, el evento se trasladará al domingo 14 de diciembre.

A partir de las 13 horas, los asistentes podrán disfrutar del gran almuerzo, que incluirá cordero a discreción, pan, ensalada, hielo y un pastel de postre (no incluye bebida). El valor de la tarjeta es de $35.000 y para menores de 12 años (que ocupen lugar) $15.000. Se recuerda a los participantes llevar cubiertos completos.

La jornada contará además con el tradicional concurso “Mi Mejor Cordero”, un paseo de artesanos y diferentes propuestas recreativas que invitan a disfrutar en familia y con amigos del encanto rural del paraje.

Para adquirir tarjetas o realizar consultas:

  • Susana: 2494-559207
  • Silvana: 2244-423389
  • Lucrecia (colocación de puestos): 2244-464826
  • Claudio Palomeque (coordinación general): 2244-463254

Una propuesta imperdible para celebrar la gastronomía, la cultura y la identidad florense en un entorno único.

Más información turística y de alojamiento en lasflorestur.ar

