Claudio Palomeque destacó la entrega del minibús para el CEPT 37 y valoró el trabajo conjunto en Rosas: “Hay mucha inversión, hay gestión, hay acompañamiento”

El delegado municipal de Rosas, Claudio Palomeque, dialogó esta semana en Urbana FM 92.7 con Julio González y Laura Lopardo en el programa Cañu a la Mañana, donde repasó diversos temas de gestión y comunidad. El eje central de la charla fue la entrega del minibús escolar para el CEPT N° 37, realizada días atrás por el intendente Alberto Gelené junto al ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez.



“La entrega del minibús nació de una comunicación con el jefe comunal durante la Fiesta del Cordero Deshuesado. Él se comprometió y gestionó. Y ver ese compromiso hecho realidad fue muy emocionante. Tener un vehículo propio para los chicos no tiene precio”, expresó con entusiasmo Palomeque.

El delegado subrayó la importancia de contar con un transporte propio en una comunidad rural, lo que representa una mejora concreta para la educación y el acceso de los estudiantes y docentes al establecimiento educativo.

Trabajo territorial y compromiso con la comunidad

Palomeque también hizo un repaso de las tareas que viene realizando la delegación y resaltó el compromiso del equipo que lo acompaña:

“Estamos trabajando mucho por la comunidad y quiero destacar al equipo de la delegación. Sin ellos, sería imposible llevar adelante todo lo que hacemos. Trabajamos por Rosas, y lo hacemos con orgullo”.

Uno de los puntos sensibles abordados fue la problemática de las inundaciones que afectan al campo. En ese sentido, informó que se está limpiando un total de 26 alcantarillas en zonas como Santo Domingo y San Jorge, y se está llevando adelante un relevamiento integral del territorio.

“Los vecinos reconocen el trabajo que se está haciendo, más aún con la cantidad de agua caída en los últimos tiempos”, afirmó.

Infraestructura, turismo y recuperación del patrimonio local

En materia de obras, indicó que hay mucho por hacer, pero que se están recuperando espacios y se avanza paso a paso en diferentes frentes.

En el plano turístico, Palomeque destacó la gastronomía local y la Fiesta del Cordero, pero también compartió una novedad que ilusiona: la recuperación del antiguo paseo en “la zorrita”, el pequeño tren que solía recorrer el lugar. El proyecto, liderado por Alberto Capenti, busca conectar Rosas con la laguna y, en una segunda etapa, con la zona de Newton.

“Alberto transmite energía y ganas. Desde la delegación le brindamos todo el espacio posible para que ese proyecto tan lindo pueda hacerse realidad”.

Presencia del Estado y compromiso municipal

Sobre el cierre, Palomeque valoró el rol activo del Municipio en Rosas y la presencia constante del intendente Gelené: “Hay mucha inversión, hay gestión, hay acompañamiento. Y eso se nota. El minibús es un ejemplo concreto de lo que se puede lograr cuando se trabaja juntos, pensando en el bien común”.