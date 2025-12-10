La Fiesta del Cordero Deshuesado cumplió su 11ª edición con almuerzo, shows y feria de emprendedores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado volvió a convocar a cientos de vecinos y visitantes en la localidad de Rosas, reafirmando su carácter de evento popular ya instalado en el calendario cultural y turístico del Partido de Las Flores. La jornada, organizada por el CEPT Nº 37 con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores, se desarrolló en un clima festivo que combinó gastronomía, música, danza y la tradicional hospitalidad campera.

El buen tiempo acompañó desde temprano, permitiendo el desarrollo del esperado almuerzo donde el cordero asado —preparado bajo la clásica técnica que distingue a la celebración— fue nuevamente el protagonista. Más allá del disfrute, la fiesta mantiene como uno de sus objetivos centrales la recaudación de fondos para el CEPT, institución educativa que desempeña un rol social clave en el paraje y la zona rural.

Tras el almuerzo, la conducción de Julio González Canú y Jimena Pellejero dio paso a una variada grilla artística que animó la tarde. Sobre el escenario se presentaron Los del Pueblo, Pasión Tropical, Los Magníficos del Litoral, Guillermo Rasetti, Luna Negra, Francisco Cabral, Azeta DJ y Sentimiento por lo Nuestro, ofreciendo desde folklore hasta ritmos tropicales para todos los gustos.

La danza también tuvo un lugar destacado con la participación del grupo “El Entrevero” y el Ballet Municipal dirigido por Jonatán Barrios, que aportaron color y tradición a la jornada. Hubo además intervenciones de tango y otros números musicales que completaron una programación pensada para el disfrute familiar.

A lo largo del predio, emprendedores y artesanos locales exhibieron sus productos, sumando identidad y trabajo regional a una fiesta que, edición tras edición, consolida su importancia como referencia cultural y turística de Las Flores.