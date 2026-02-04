Las Flores
Este fin de semana, Rosas celebra el Carnaval 2026 con dos noches a pura fiesta y música
La localidad de Rosas se prepara para celebrar el Carnaval 2026 con dos jornadas cargadas de alegría, música y diversión para toda la familia. El evento se desarrollará el sábado 7 y el domingo 8, con entrada libre y gratuita, convocando a vecinos y visitantes de la región.
Además del espíritu festivo propio del carnaval, las celebraciones tendrán un fin solidario, ya que lo recaudado será destinado a las Escuelas Primarias N° 9, N° 27 y N° 29, junto al CEPT N° 37, instituciones educativas que cumplen un rol fundamental en la comunidad de Rosas.
Durante ambas noches habrá desfile y concurso de disfraces, con categorías para todas las edades, incluyendo participación individual, en dupla, mascotas y carrozas, invitando a grandes y chicos a sumarse con creatividad y color.
La música en vivo será otro de los grandes atractivos. El sábado subirán al escenario Nery y su cumbia y el grupo Luna Negra, mientras que el domingo el cierre estará a cargo de Bauti y sus teclados, garantizando baile y diversión hasta el final.
Se espera un gran acompañamiento del público para disfrutar de una nueva edición del carnaval que promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro para toda la región.
