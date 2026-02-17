Las Flores
Esta noche culminan los Corsos Florenses 2026 con premios y espectáculos en vivo
Esta noche culmina la edición 2026 de los Corsos Florenses con la elección de la soberana, shows en vivo, entrega de premios y un evento solidario para las instituciones locales.
Esta noche llega a su fin la edición 2026 de los tradicionales Corsos Florenses, que se desarrollaron en Avda. Independencia y Avda. Sarmiento. La Asociación Civil «El Potrero» junto con el acompañamiento de la municipalidad de Las Flores organizaron un evento que durante los últimos días llenó de color y alegría a la ciudad.
El cierre contará con la entrega de premios a los mejores participantes, además de la actuación del reconocido grupo de danzas urbanas «Bailando con el Alma» y la energía de la Batucada «Maimará», cuya presentación se espera sea el broche final de una fiesta única.
Además, durante toda la jornada habrá un Paseo de Artesanos y Emprendedores, donde los visitantes podrán disfrutar y adquirir productos locales, junto a un Patio de Comidas que ofrecerá variedad gastronómica para todos los gustos.
Uno de los momentos más esperados será la elección de la soberana de los Corsos Florenses 2026, donde las candidatas se disputarán el título en una jornada que celebrará la cultura y la tradición carnavalesca de nuestra ciudad.
Los Corsos Florenses 2026 se despiden dejando una huella de alegría, integración y compromiso comunitario, reafirmando su lugar como una de las festividades más importantes del calendario cultural de Las Flores.
