Las Flores cerró un fin de semana largo récord con miles de visitantes y múltiples eventos simultáneos

La ciudad de Las Flores vivió un intenso fin de semana largo de Carnaval con una agenda cargada de actividades deportivas, culturales y turísticas que convocaron a miles de personas y dejaron un balance altamente positivo. El resultado fue fruto del trabajo articulado entre el Estado municipal, instituciones y organizadores privados, que permitió el desarrollo simultáneo de propuestas de gran escala.

Uno de los ejes centrales fue la 2° edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa”, homenaje a “Mingo” Angelello, que reunió a 48 equipos locales y de distintos puntos de la provincia y el país. Más de 800 niños participaron en 122 partidos disputados durante cuatro días en los estadios de Ferro, el CEF y Juventud Unida.

Las delegaciones fueron alojadas en 16 establecimientos —entre clubes, instituciones educativas, polideportivos y centros recreativos— y se estima que entre entradas, acreditaciones y participantes, el evento movilizó entre 4.600 y 4.800 personas. La competencia contó con el acompañamiento de la Fundación Banco Provincia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Subsecretaría de Deportes bonaerense, consolidando el deporte como política pública y herramienta de integración.

En paralelo, los Carnavales Florenses convocaron a unas 10.000 personas a lo largo de cuatro noches, reafirmándose como un espacio cultural y turístico clave que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Otro de los eventos destacados fue el Encuentro Jeepero, organizado por LOPCAR, que reunió entre 60 y 70 vehículos provenientes de Rauch, Azul, Cacharí, Tandil y Mar del Plata, alcanzando su punto máximo el domingo con alrededor de 4.000 asistentes.

En materia turística, se registraron 692 plazas hoteleras y extrahoteleras ocupadas —más de 100 por encima del año anterior— además de 90 acampantes en el Parque Plaza Montero. El movimiento también se reflejó en el sector gastronómico: un establecimiento relevado informó haber atendido aproximadamente 5.500 personas entre el 13 y el 18 de febrero.

El balance general fue ampliamente positivo en términos deportivos, culturales, turísticos y económicos. La alta concurrencia de público, la destacada ocupación hotelera y el dinamismo comercial consolidan a Las Flores como un polo atractivo para la organización de eventos de gran convocatoria.

La actividad, sin embargo, no se detiene. Este fin de semana se sumarán nuevas propuestas que volverán a movilizar a vecinos y visitantes: la 54° edición de Corsolandia (21 y 22, 27 y 28 de febrero), la Peña de los Parajes en el Almacén Tradición DC de Newton (sábado 21), además de cenas show, bailes, talleres y otros atractivos que continúan fortaleciendo el calendario cultural de la ciudad.