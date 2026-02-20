Floren Davant, de El Malacara, es la nueva Reina de los Carnavales Florenses 2026

Miles de familias florenses disfrutaron durante cuatro noches consecutivas de los Carnavales Florenses 2026, que se desarrollaron con gran éxito sobre la avenida Independencia y tuvieron como broche de oro la coronación de Floren Davant, representante del Centro Cultural El Malacara, como nueva soberana.

Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, disfraces, carrozas, comparsas y batucadas desfilaron cada noche ante un imponente marco de público, acompañados además por muy buenas condiciones climáticas que permitieron el normal desarrollo de cada jornada.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Civil El Potrero, con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, y dejó también un saldo altamente positivo para distintas instituciones de la ciudad. Bomberos Voluntarios, el Centro Universitario Florense, el Centro Cultural El Malacara, el Centro Vasco y El Potrero recibieron lo recaudado, que alcanzó un total de $12.642.000, distribuyéndose $2.107.000 para cada entidad.

En el escenario principal se presentaron diferentes artistas que hicieron cantar y bailar al público, consolidando el clima festivo que caracteriza a esta celebración popular donde participan chicos y grandes.

La última noche incluyó la actuación del grupo musical “Impacto” de San Miguel del Monte, la destacada presentación de la batucada de la comparsa “Maimará” de 25 de Mayo —que se llevó todos los aplausos—, el desfile de la comparsa del área de Adultos Mayores con su colorido y vestuario, la elección de la Reina, el sorteo de una motocicleta y la entrega de premios.

Los Carnavales 2026 ratificaron su vigencia y su profunda importancia en la vida social de la comunidad florense, manteniendo viva una tradición que se remonta a los orígenes de la ciudad.