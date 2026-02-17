La Copa Nacional de Fútbol “Tino Costa” y el impacto que deja en Las Flores

Connect with us
Las Flores

Durante varios días, la ciudad se transformó en el epicentro del fútbol formativo, recibiendo a delegaciones, familias y equipos de distintos puntos de la provincia, con un impacto que se sintió en lo deportivo, lo turístico y lo comercial.
La segunda edición de la Copa Nacional de Fútbol “Tino Costa” volvió a demostrar que el torneo es mucho más que una competencia deportiva. Durante varios días, Las Flores se transformó en el epicentro del fútbol formativo, recibiendo a delegaciones, familias y equipos de distintos puntos de la provincia y el país, con un impacto que se sintió en lo deportivo, lo turístico y lo comercial.

Un impulso deportivo que trasciende el resultado

En primer lugar, la Copa dejó una huella profunda en el plano deportivo. Para los jóvenes futbolistas, el torneo representa una verdadera vidriera: la posibilidad de medirse con equipos de otras ciudades, sumar experiencia y vivir un evento organizado con estándares que elevan la competencia.

Más allá de los resultados, lo que se destacó fue el compañerismo, el respeto y el espíritu deportivo entre los chicos. El intercambio entre delegaciones, el compartir jornadas enteras de fútbol y la convivencia en un marco de camaradería refuerzan valores fundamentales como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo.

La presencia de referentes y el respaldo institucional consolidan al certamen como uno de los eventos formativos más importantes de la región.

Impacto turístico y ocupación plena

La afluencia de público fue uno de los puntos más visibles. Familias completas arribaron a la ciudad para acompañar a los jóvenes deportistas, generando un movimiento constante en hoteles, alojamientos extra hoteleros y servicios gastronómicos.

Según se informó, la ciudad registró un 100% de ocupación extra hotelera, un dato que refleja la magnitud del evento y su capacidad de convocatoria. Este flujo de visitantes no solo dinamiza la economía local, sino que también permite que muchos conozcan por primera vez Las Flores.

Comercios en movimiento

El impacto también se sintió en el sector comercial. Restaurantes, cafeterías, kioscos, estaciones de servicio y distintos rubros trabajaron con un nivel de actividad superior al habitual.

Eventos de estas características generan un movimiento económico transversal que beneficia a múltiples sectores, fortaleciendo el entramado comercial y productivo local.

Posicionamiento en la provincia

Otro aspecto clave es el posicionamiento que la Copa le otorga a Las Flores dentro de la provincia de Buenos Aires. Ser sede de un torneo nacional con amplia convocatoria proyecta a la ciudad como un punto estratégico para el deporte formativo y como un destino preparado para organizar eventos de magnitud.

La Copa Nacional “Tino Costa” no solo deja partidos y trofeos: deja experiencia organizativa, visibilidad, identidad y un fuerte sentido de pertenencia. Consolida a Las Flores como una ciudad que apuesta al deporte como herramienta de desarrollo social y económico.

En definitiva, el torneo deja algo que trasciende lo deportivo: comunidad, movimiento y una ciudad que, una vez más, estuvo a la altura de un evento que sigue creciendo.

