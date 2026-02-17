Las Flores
La Copa Nacional de Fútbol “Tino Costa” y el impacto que deja en Las Flores
Durante varios días, la ciudad se transformó en el epicentro del fútbol formativo, recibiendo a delegaciones, familias y equipos de distintos puntos de la provincia, con un impacto que se sintió en lo deportivo, lo turístico y lo comercial.
La segunda edición de la Copa Nacional de Fútbol “Tino Costa” volvió a demostrar que el torneo es mucho más que una competencia deportiva. Durante varios días, Las Flores se transformó en el epicentro del fútbol formativo, recibiendo a delegaciones, familias y equipos de distintos puntos de la provincia y el país, con un impacto que se sintió en lo deportivo, lo turístico y lo comercial.
Un impulso deportivo que trasciende el resultado
En primer lugar, la Copa dejó una huella profunda en el plano deportivo. Para los jóvenes futbolistas, el torneo representa una verdadera vidriera: la posibilidad de medirse con equipos de otras ciudades, sumar experiencia y vivir un evento organizado con estándares que elevan la competencia.
Más allá de los resultados, lo que se destacó fue el compañerismo, el respeto y el espíritu deportivo entre los chicos. El intercambio entre delegaciones, el compartir jornadas enteras de fútbol y la convivencia en un marco de camaradería refuerzan valores fundamentales como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo.
Gran cierre de la Copa Nacional de Fútbol “Tino Costa”: Argentino Juniors de Moreno, Ferro de Las Flores y Banfield, los campeones
La presencia de referentes y el respaldo institucional consolidan al certamen como uno de los eventos formativos más importantes de la región.
Impacto turístico y ocupación plena
La afluencia de público fue uno de los puntos más visibles. Familias completas arribaron a la ciudad para acompañar a los jóvenes deportistas, generando un movimiento constante en hoteles, alojamientos extra hoteleros y servicios gastronómicos.
Según se informó, la ciudad registró un 100% de ocupación extra hotelera, un dato que refleja la magnitud del evento y su capacidad de convocatoria. Este flujo de visitantes no solo dinamiza la economía local, sino que también permite que muchos conozcan por primera vez Las Flores.
Comercios en movimiento
El impacto también se sintió en el sector comercial. Restaurantes, cafeterías, kioscos, estaciones de servicio y distintos rubros trabajaron con un nivel de actividad superior al habitual.
Eventos de estas características generan un movimiento económico transversal que beneficia a múltiples sectores, fortaleciendo el entramado comercial y productivo local.
Posicionamiento en la provincia
Otro aspecto clave es el posicionamiento que la Copa le otorga a Las Flores dentro de la provincia de Buenos Aires. Ser sede de un torneo nacional con amplia convocatoria proyecta a la ciudad como un punto estratégico para el deporte formativo y como un destino preparado para organizar eventos de magnitud.
La Copa Nacional “Tino Costa” no solo deja partidos y trofeos: deja experiencia organizativa, visibilidad, identidad y un fuerte sentido de pertenencia. Consolida a Las Flores como una ciudad que apuesta al deporte como herramienta de desarrollo social y económico.
En definitiva, el torneo deja algo que trasciende lo deportivo: comunidad, movimiento y una ciudad que, una vez más, estuvo a la altura de un evento que sigue creciendo.
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras