La Copa “Tino Costa” tendrá su segunda edición con un homenaje a Mingo Angelello

Fue una noche envuelta en emociones y buenos momentos compartidos la que se vivió en el Salón Blanco Municipal en la presentación de la 2ª edición de la Copa Nacional de Futbol Infantil Las Flores “Tino Costa”, evento que se desarrollará en Las Flores desde el 13 al 16 de febrero de 2026.

Mucha gente se acercó para formar parte de un encuentro donde se realizó también un reconocimiento especial a la figura de Cesar Domingo Angelello, el ex futbolista de nuestra ciudad que debutara en 1987 en la primera división de Estudiantes de La Plata y que el 24 de mayo de 1992, fuera el autor de uno de los goles de Lanús en el ascenso del “Granate” a la primera división del futbol profesional argentino.

Estuvieron presentes el intendente interino Fabián Blanstein; el intendente en uso de licencia, Alberto Gelené; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; el antes mencionado “Mingo” Angelello; demás funcionarios municipales, representantes y dirigentes de la Liga de Futbol de Las Flores y de los distintos clubes de nuestro medio, como así también los medios de comunicación florenses.

Para destacar también, el arribo a nuestra ciudad de coordinadores del futbol y dirigentes del Club Atlético Lanús, primer campeón de la Copa Nacional Tino Costa. Los visitantes se sumaron a la presentación y entregaron a Mingo Angelello una camiseta del club con el diez en la espalda y la leyenda impresa con el apodo del ex futbolista profesional florense.

Todos los discursos hechos por las autoridades fueron en tono emotivo, por lo que significa y ha significado el futbol en nuestra ciudad y por la figura representativa homenajeada.

“Tino” Costa, actualmente radicado en Europa, a través de un video, invitó a toda la comunidad a compartir esta segunda edición de la Copa que lleva su nombre y que, en esta oportunidad es homenaje a la figura de Mingo.

El secretario Fernando Muñiz brindó detalles de la realización del próximo torneo; mientras que la directora de Turismo, Wanda Borda, explicó la importancia que tuvo la primera edición para la ocupación de plazas hoteleras e instó a comerciantes y proveedores de servicios a que se preparen para esta segunda edición debido al importante caudal de gente que arribará a Las Flores durante estos cuatro días consecutivos y que coincidirá con el feriado de carnaval.

Por su parte, tanto Blanstein como Gelené subrayaron lo significativo que es el torneo para nuestra ciudad como así también pusieron énfasis en destacar el merecido reconocimiento a Angelello.

En el final de la jornada se pudo observar la admiración y el cariño de los futbolistas de las categorías infantiles de Las Flores para con Mingo Angelello. Los saludos y las fotografías recordatorias del momento vivido fue la postal de cierre de una gran noche, que augura un enorme deseo de éxito para la realización de la próxima.