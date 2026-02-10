Fin de semana a puro fútbol en Las Flores con la Copa Nacional Tino Costa y equipos de todo el país

La ciudad de Las Flores comienza a palpitar la segunda edición de la Copa Nacional “Tino Costa”, un torneo que volverá a posicionar a la localidad como uno de los grandes puntos de encuentro del fútbol infantil en la provincia de Buenos Aires.

El certamen contará con la participación de más de 40 equipos provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense y también de la provincia de Corrientes, consolidando el crecimiento y la relevancia que ha tomado el evento desde su primera edición.

La categoría principal será la 2014 y contará con la presencia de importantes instituciones afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que jerarquiza aún más la competencia y genera una gran expectativa entre jugadores, familias y público en general.

El Grupo 1 estará encabezado por Boca Juniors, que compartirá zona con Vélez Sarsfield, Ferrocarril Roca de Las Flores y GEBEL de Corrientes.

En la Zona 2 competirán River Plate, Barrio Traut de Las Flores, Unión Apeadero de Saladillo y EPARD de Canning, partido de Ezeiza.

La Zona 3 estará conformada por Huracán de Parque Patricios, Academia MS Las Flores, Argentino de Saladillo y Franja de Oro de Monte Grande.

Por su parte, la Zona 4 reunirá a Banfield, Juventud Unida de Las Flores, Comercio de General Alvear y Ferrocarril Sud de Olavarría.

En la Zona 5 participarán Independiente de Avellaneda, El Taladro de Las Flores, Argentinos Juniors (Filial Moreno) y El Fortín de Olavarría.

La Zona 6 tendrá como protagonistas a Lanús, primer campeón de la Copa 2025, junto a Atlético Las Flores y EFIL de Lobos.

Finalmente, la Zona 7 estará integrada por Estudiantes de La Plata, El Hollín de Las Flores y El Salado de General Belgrano.

De manera simultánea, en los estadios de Ferrocarril Roca, Juventud Unida y el CEF N° 6 también se disputarán torneos paralelos correspondientes a las categorías 2012 y 2016, con equipos llegados desde distintos puntos de la provincia.

El equipo organizador se encuentra ultimando detalles para que esta nueva edición, que además rendirá homenaje al ex futbolista profesional florense “Mingo” Angelello, vuelva a repetir el éxito alcanzado en su primera realización, consolidando a Las Flores como sede de grandes encuentros deportivos infantiles.