Tino Costa y Mingo Angelello: “Es un orgullo para Las Flores tener esta Copa Nacional”

En los estudios de Urbana FM 92.y, Tino Costa, Mingo Angelello y Emil Gelené visitaron el programa de Julio González para dialogar sobre el inicio de una nueva edición de la Copa Nacional de Fútbol “Tino Costa”, que este año llevará el nombre de Mingo Angelello y comenzará hoy.

Durante la entrevista, Tino Costa expresó su emoción por el crecimiento del certamen y por el reconocimiento que representa para su ciudad. “Orgulloso, muy orgulloso de que en mi ciudad se pueda realizar algo con mi nombre y si es una copa de algo que hice durante toda mi vida, mejor aún. Muy contento y feliz de poder compartirlo también con Mingo, que se lo merece igual que yo”, manifestó.

Por su parte, Mingo Angelello agradeció el homenaje y destacó la importancia del torneo para los jóvenes futbolistas. “Es un torneo muy importante. Con el correr de los días la gente se va a dar cuenta de la magnitud que tiene. Es una verdadera vidriera para los chicos de Las Flores y de la zona, porque no siempre se tiene la oportunidad de jugar contra equipos de Capital”, señaló.

Angelello también reflexionó sobre el significado del fútbol en su vida. Recordó que en sus comienzos el deporte era simplemente diversión y encuentro con amigos, sin la presión actual por llegar al profesionalismo. “En mi época era jugar y divertirse. Hoy veo mucha presión en los chicos. Nosotros no pensábamos en ser profesionales, era disfrutar, entrenar, esperar el fin de semana para jugar. Es una vivencia única”, sostuvo.

Costa coincidió en la importancia de dimensionar lo que representa la Copa para la ciudad y la región. Remarcó que se trata de una oportunidad que no debe naturalizarse, ya que brinda visibilidad y experiencia competitiva a jóvenes talentos. Además, destacó el trabajo organizativo encabezado por Emil Gelené y el equipo que impulsa el evento. “Hay un esfuerzo enorme detrás. El año pasado se hizo de manera excelente y por eso la repercusión que tiene esta edición, con equipos que vuelven a participar”, afirmó.

El exfutbolista confirmó que su presencia en la ciudad es exclusivamente para acompañar la Copa durante las jornadas del torneo, reafirmando el compromiso con una iniciativa que no solo fortalece el deporte local, sino que también posiciona a Las Flores como sede de un evento de alcance nacional.

Desde las 14 horas en el estadio del Centro de Educación Física N° 6, dará comienzo de manera oficial la 2ª edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino” Costa que, en esta oportunidad, se destaca por su homenaje a la figura del ex futbolista profesional florense Cesar “Mingo” Angelello.

Tino y Mingo serán los encargados de dar el puntapié inicial de un torneo que promete ser espectacular debido a la gran cantidad de equipos participantes en tres categorías: la 2014 central y las conexas 2012 y 2016.

Luego del acto formal de apertura futbolística, donde los mencionados protagonistas estarán junto al intendente municipal Fabián Blanstein y demás autoridades municipales, Boca Junior y Vélez Sarfield, los dos equipos de la Capital Federal, jugarán por la Zona 1 el partido inaugural del campeonato.

El torneo, organizado por la Municipalidad de Las Flores, organismo estatal que estará acompañado en la organización por colaboradores de instituciones deportivas, educativas y sociales de nuestra comunidad, en lo futbolístico tendrá su continuidad mañana sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de febrero.

La programación incluye partidos, de manera simultánea, en los tres estadios asignados: CEF N° 6, Ferrocarril Roca y Juventud Unida.