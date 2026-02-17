Gran cierre de la Copa Nacional de Fútbol “Tino Costa”: Argentino Juniors de Moreno, Ferro de Las Flores y Banfield, los campeones

La Copa Nacional de Fútbol “Tino Costa” vivió esta tarde una jornada vibrante con la disputa de las finales de Oro en las distintas categorías, coronando a los campeones tras partidos intensos y definiciones cargadas de emoción.

En la categoría Sub 16, Argentinos Juniors de Moreno se consagró campeón tras vencer por penales a Juventud Unida de Las Flores, luego de un encuentro muy parejo que mantuvo la expectativa hasta el último remate desde los doce pasos.

En la categoría 2012, Ferrocarril Roca de Las Flores se impuso ante El Fortín de Olavarría, logrando quedarse con el título en un duelo disputado y de alto nivel futbolístico.

Por su parte, en la categoría 2014, Banfield se quedó con la Copa tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario frente a Independiente de Avellaneda y definirlo desde el punto penal, en otra final cargada de tensión y emoción.

De esta manera, la ciudad vivió un cierre a puro fútbol, con equipos de distintos puntos de la provincia y el país que dieron marco a una competencia que ya se consolida como una verdadera vidriera para el talento juvenil y un evento deportivo de gran relevancia para Las Flores.