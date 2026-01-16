Las Flores
Llegan los corsos a Rosas y el Carnaval ya se empieza a sentir
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Rosas se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del verano. El Carnaval llegará a la localidad los días 7 y 8 de febrero, con dos noches cargadas de color, música, disfraces y alegría para toda la comunidad.
La fiesta más popular del año invita a vecinos y visitantes a ser protagonistas, participando en distintas categorías de disfraces, pensadas para todas las edades y también para compartir en familia. Habrá disfraz individual, disfraz en dupla, carrozas, disfraz para mascotas, además de categorías para niños hasta 12 años y adultos desde los 13 años.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se podrán realizar desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero, brindando tiempo suficiente para preparar trajes, carrozas y propuestas creativas que llenen de magia las noches de carnaval.
A puro baile, colorido y alegría, Las Flores disfrutó de los Carnavales 2025
Con música, baile y un clima festivo que identifica a Rosas, los corsos prometen ser nuevamente un punto de encuentro para compartir, divertirse y celebrar una tradición que año tras año convoca a toda la comunidad.
El Carnaval ya se vive en Rosas… solo falta el disfraz, la sonrisa y las ganas de festejar
Desde hoy viernes hacer la VTV saldrá un 22% más cara
«Es una máquina de gran potencia y muy importante para el mantenimiento de los caminos rurales»
Llegan los corsos a Rosas y el Carnaval ya se empieza a sentir
Instalación de sillón odontológico en el CAPS de Rosas
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras