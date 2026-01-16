Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Llegan los corsos a Rosas y el Carnaval ya se empieza a sentir

Las Flores

Llegan los corsos a Rosas y el Carnaval ya se empieza a sentir

Foto del avatar

Publicado

hace 7 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Rosas se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del verano. El Carnaval llegará a la localidad los días 7 y 8 de febrero, con dos noches cargadas de color, música, disfraces y alegría para toda la comunidad.

La fiesta más popular del año invita a vecinos y visitantes a ser protagonistas, participando en distintas categorías de disfraces, pensadas para todas las edades y también para compartir en familia. Habrá disfraz individual, disfraz en dupla, carrozas, disfraz para mascotas, además de categorías para niños hasta 12 años y adultos desde los 13 años.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se podrán realizar desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero, brindando tiempo suficiente para preparar trajes, carrozas y propuestas creativas que llenen de magia las noches de carnaval.

Te puede interesar:

A puro baile, colorido y alegría, Las Flores disfrutó de los Carnavales 2025

Con música, baile y un clima festivo que identifica a Rosas, los corsos prometen ser nuevamente un punto de encuentro para compartir, divertirse y celebrar una tradición que año tras año convoca a toda la comunidad.

El Carnaval ya se vive en Rosas… solo falta el disfraz, la sonrisa y las ganas de festejar

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.