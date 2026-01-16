Llegan los corsos a Rosas y el Carnaval ya se empieza a sentir

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Rosas se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del verano. El Carnaval llegará a la localidad los días 7 y 8 de febrero, con dos noches cargadas de color, música, disfraces y alegría para toda la comunidad.

La fiesta más popular del año invita a vecinos y visitantes a ser protagonistas, participando en distintas categorías de disfraces, pensadas para todas las edades y también para compartir en familia. Habrá disfraz individual, disfraz en dupla, carrozas, disfraz para mascotas, además de categorías para niños hasta 12 años y adultos desde los 13 años.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se podrán realizar desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero, brindando tiempo suficiente para preparar trajes, carrozas y propuestas creativas que llenen de magia las noches de carnaval.

Con música, baile y un clima festivo que identifica a Rosas, los corsos prometen ser nuevamente un punto de encuentro para compartir, divertirse y celebrar una tradición que año tras año convoca a toda la comunidad.

El Carnaval ya se vive en Rosas… solo falta el disfraz, la sonrisa y las ganas de festejar