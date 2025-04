Claudio Palomeque nuevo delegado de Rosas: «La idea es seguir trabajando por la gente del paraje»

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El nuevo delegado del Paraje Rosas pasó por el aire de Urbana 92.7 «Canú a la mañana», donde en diálogo con Laura Lopardo y Julio G Canú expresó su agradecimiento al Intendente Gelené por confiar en él.

Palomeque comentaba lo siguiente: Cuando me llamó al señor intendente, la verdad que me puse contento porque me gusta Rosas, lo siento como mi segunda casa y la verdad que no es muy fácil a veces estár en esos lugares, no? ¿Y que me haya convocado a trabajar para mí es muy importante y siempre dejé lo mejor de mí para la comunidad por distintos trabajos, distintas etapas que tuve, no? Claro, como presidente de la escuela nueve, hoy sigo trabajando dentro el CEP, un buen equipo que me acompaña, porque podemos tener la mejor idea, pero si no tenés un buen equipo detrás es imposible de lograr todo lo que hemos logrado en Rosa juntos.

Creo que está bueno trabajar en pos de la ciudad, en este caso en pos del campo, en pos de rosas, más allá de cualquier cuestión política, laburar por la gente, está buenísimo eso. Siempre hemos estado trabajando, trabajar hoy por una comunidad de Rosa, por Las Flores, como lo hacemos con también por la Cooperadora del Hospital, distintas instituciones que hemos estado trabajando, me gusta, tengo amigos, conocidos que me acompañen y la verdad que hoy Rosas está lindo y bueno, el delegado que estaba hizo muchas cosas, seguramente siempre faltan cosas para hacer, para mejorar. ¿Hoy Rosas, la verdad que turísticamente como nuestro pueblo, nuestro partido, el turismo rural está en crecimiento, trabajo que se está haciendo muy bien de la parte de turismo y es muy importante, muy importante y yo creo que vamos por buen camino, un crecimiento para las comunidades rurales, tanto el Trigo, Pardo, Rosas y trabajar es lo más lindo que puede suceder. Fundamentalmente con un apoyo desde el municipio de distintas áreas, con todas las áreas siempre trabajé, de que estuve en Rosas, siempre me acompañaron.

Desde la gestión del señor intendente, cuando se llegó, ya empezó a crecer Rosas con una llegada de CEP, eso fue algo muy importante para la comunidad, un grupo de vecinos que trabajaron mucho en ese momento para la comunidad, para las familias rurales. Se arrancó con 12 alumnos y hoy lograr tener casi 100 alumnos es muy importante, no? Y bueno, de ahí se fueron creciendo, como se arrancó también con el destacamento policía,