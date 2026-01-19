Connect with us
Las Flores

Certificados escolares: listado de CAPS donde realizar controles de Buena Salud y Bucodental

De cara al próximo inicio del ciclo lectivo, desde el sistema de salud local recuerdan la importancia de organizar con tiempo la realización de los certificados de Buena Salud y Bucodental, requisitos fundamentales para el regreso a clases.

Se recomienda a las familias no dejar estos trámites para último momento y aprovechar la atención disponible en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad, donde se brindan ambos certificados.

A continuación, se detallan los CAPS habilitados y sus datos de contacto:

Certificado Bucodental

  • CAPS Dardo Décima (Belgrano y Sordeaux) – Cel.: 2244 503802
  • CAPS Dr. Héctor Muñiz (Av. 17 de Octubre y Pasteur) – Cel.: 2241 546474
  • CAPS Barrio Traut – Cel.: 2241 541074

Certificado de Buena Salud

  • CAPS Dardo Décima (Belgrano y Sordeaux) – Cel.: 2244 503802
  • CAPS Dr. Héctor Muñiz (Av. 17 de Octubre y Pasteur) – Cel.: 2241 546474
  • CAPS Barrio Traut – Cel.: 2241 541074
  • CAPS Dr. Ramón Carrillo (Barrio Las Acacias) – Cel.: 2244 502132
  • CAPS Barrio Solidaridad – Cel.: 2241 470853 (atención para mayores de 12 años)

Desde el área de salud insisten en la importancia de planificar con anticipación estos controles, garantizando así un comienzo de clases ordenado y sin demoras.

