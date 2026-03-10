Las Flores
Xenia Forconi se refirió a los hechos de vandalismo ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo
Confirmó que se realizó la denuncia por los actos vandálicos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo, donde rompieron 16 vidrios dobles y arrancaron alambrados. Además, pidió la colaboración de los vecinos para prevenir nuevos hechos.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Esta mañana, en comunicación telefónica con Laura Lopardo en el programa “La Mañana + Vos” de Urbana FM 92.7, Xenia Forconi se refirió a los hechos de vandalismo ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo y confirmó que ya se realizó la denuncia correspondiente.
Según indicó, los daños fueron importantes: rompieron 16 vidrios dobles del edificio y arrancaron parte del alambrado perimetral, generando preocupación por el estado de un espacio fundamental para la atención de la salud en la ciudad.
Forconi explicó que desde el Municipio se trabaja permanentemente para mantener y mejorar la infraestructura de los centros de salud, por lo que este tipo de hechos afectan directamente a toda la comunidad.
Dos menores fueron identificados por la policía como autores de daños en el CAPS Dr. Ramón Carrillo
Además, solicitó la colaboración de los vecinos para prevenir nuevos episodios. En ese sentido, pidió que ante cualquier movimiento sospechoso o situación extraña en el lugar se dé aviso inmediato a la policía, con el objetivo de cuidar los espacios públicos.
Cabe señalar que en el CAPS Dr. Ramón Carrillo funcionan distintos servicios destinados a la comunidad, entre ellos atención psicológica y diversas asistencias de salud para los vecinos de Las Flores.
Desde el Municipio remarcaron que se trata de un establecimiento que requiere el compromiso de todos para su cuidado, ya que las inversiones que se realizan están destinadas al uso y beneficio de toda la comunidad.
Desesperada búsqueda de Bali: ofrecen $500.000 por información sobre su paradero
Este jueves vuelve a Las Flores el Camión de la Economía Popular con combos y reintegros
Xenia Forconi se refirió a los hechos de vandalismo ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo
Tres becarias del CONICET llevan adelante en Las Flores un estudio sobre el consumo de noticias
Marzo, mes de la memoria: Las Flores tendrá actividades para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras