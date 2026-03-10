Esta mañana, en comunicación telefónica con Laura Lopardo en el programa “La Mañana + Vos” de Urbana FM 92.7, Xenia Forconi se refirió a los hechos de vandalismo ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo y confirmó que ya se realizó la denuncia correspondiente.

Según indicó, los daños fueron importantes: rompieron 16 vidrios dobles del edificio y arrancaron parte del alambrado perimetral, generando preocupación por el estado de un espacio fundamental para la atención de la salud en la ciudad.

Forconi explicó que desde el Municipio se trabaja permanentemente para mantener y mejorar la infraestructura de los centros de salud, por lo que este tipo de hechos afectan directamente a toda la comunidad.

Además, solicitó la colaboración de los vecinos para prevenir nuevos episodios. En ese sentido, pidió que ante cualquier movimiento sospechoso o situación extraña en el lugar se dé aviso inmediato a la policía, con el objetivo de cuidar los espacios públicos.

Cabe señalar que en el CAPS Dr. Ramón Carrillo funcionan distintos servicios destinados a la comunidad, entre ellos atención psicológica y diversas asistencias de salud para los vecinos de Las Flores.

Desde el Municipio remarcaron que se trata de un establecimiento que requiere el compromiso de todos para su cuidado, ya que las inversiones que se realizan están destinadas al uso y beneficio de toda la comunidad.