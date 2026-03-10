Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Xenia Forconi se refirió a los hechos de vandalismo ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo

Las Flores

Xenia Forconi se refirió a los hechos de vandalismo ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo

Confirmó que se realizó la denuncia por los actos vandálicos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo, donde rompieron 16 vidrios dobles y arrancaron alambrados. Además, pidió la colaboración de los vecinos para prevenir nuevos hechos.
Foto del avatar

Publicado

hace 4 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

Esta mañana, en comunicación telefónica con Laura Lopardo en el programa “La Mañana + Vos” de Urbana FM 92.7, Xenia Forconi se refirió a los hechos de vandalismo ocurridos en el CAPS Dr. Ramón Carrillo y confirmó que ya se realizó la denuncia correspondiente.

Según indicó, los daños fueron importantes: rompieron 16 vidrios dobles del edificio y arrancaron parte del alambrado perimetral, generando preocupación por el estado de un espacio fundamental para la atención de la salud en la ciudad.

Forconi explicó que desde el Municipio se trabaja permanentemente para mantener y mejorar la infraestructura de los centros de salud, por lo que este tipo de hechos afectan directamente a toda la comunidad.

Te puede interesar:

Dos menores fueron identificados por la policía como autores de daños en el CAPS Dr. Ramón Carrillo

Además, solicitó la colaboración de los vecinos para prevenir nuevos episodios. En ese sentido, pidió que ante cualquier movimiento sospechoso o situación extraña en el lugar se dé aviso inmediato a la policía, con el objetivo de cuidar los espacios públicos.

Cabe señalar que en el CAPS Dr. Ramón Carrillo funcionan distintos servicios destinados a la comunidad, entre ellos atención psicológica y diversas asistencias de salud para los vecinos de Las Flores.

Desde el Municipio remarcaron que se trata de un establecimiento que requiere el compromiso de todos para su cuidado, ya que las inversiones que se realizan están destinadas al uso y beneficio de toda la comunidad.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.