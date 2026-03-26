Alberto Gelené: “La situación económica es muy complicada para los municipios y las familias”

El intendente de Las Flores en uso de licencia, Ing. Alberto Gelené, dialogó este miércoles con Laura Lopardo en el programa “La Mañana + Vos” de Urbana FM 92.7, donde repasó los festejos por el 170° aniversario de la ciudad, su rol actual en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia y la compleja situación económica que atraviesan los municipios.



En primer lugar, Gelené se refirió a las actividades desarrolladas durante los últimos días en la ciudad. “Ayer participé de todas las actividades del aniversario de nuestra ciudad, como también del acto del 24 de marzo en la plaza con memoria, verdad y justicia”, expresó.

Actualmente, el ex jefe comunal se encuentra desempeñando funciones en la provincia de Buenos Aires, donde trabaja asesorando al ministro Gabriel Katopodis en temas vinculados a infraestructura hídrica. En ese sentido explicó que se encuentran abordando proyectos relacionados con cuencas hídricas, obras hidráulicas y el impacto del cambio climático, con el objetivo de garantizar el manejo y la preservación del agua en distintas regiones.

Durante la entrevista también se refirió a la realidad económica del país y su impacto en los municipios. “La situación es muy complicada para los municipios, para las familias y para las personas”, sostuvo, al tiempo que comparó el contexto actual con los años posteriores a la crisis de 2001.

Según indicó, se observa una pérdida del poder adquisitivo del salario y dificultades en el empleo, lo que repercute directamente en las economías locales. En ese marco remarcó que los municipios realizan esfuerzos para sostener servicios y acompañar a los sectores más afectados.

Gelené también destacó el trabajo que lleva adelante el actual intendente Fabián Blanstein, a quien acompaña desde su rol en la provincia en distintas gestiones y proyectos para la ciudad.

Por otra parte, mencionó algunas de las obras y avances que se mantienen en marcha en Las Flores, entre ellas el proceso de adjudicación de viviendas. “Se acaba de aprobar la ordenanza para la adjudicación y sorteo de las viviendas. Las 38 viviendas están prácticamente concluidas y se continúa avanzando en otras obras importantes para la ciudad”, señaló.

Finalmente, el ex intendente destacó la importancia de la unidad y el trabajo conjunto en la comunidad. “Tenemos que estar juntos, ayudarnos y ser solidarios. En Las Flores somos todos vecinos y debemos tirar para adelante entre todos”, concluyó.