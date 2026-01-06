Fabián Blanstein: “El desafío es seguir construyendo una ciudad mejor, entre todos”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente Fabián Blanstein brindó una unas palabras en conferencia de prensa en el Salón Rojo del Palacio Municipal tras el anuncio de Alberto Gelené, donde compartió sus sensaciones personales y delineó los ejes de la etapa que comienza para la gestión local.

En un clima de reconocimiento institucional, Blanstein comenzó agradeciendo a los medios de comunicación y a las autoridades presentes, y dedicó palabras de profundo agradecimiento a Gelené. Destacó su trayectoria, su compromiso permanente con la comunidad y el impacto de su gestión en el desarrollo de la ciudad. “Fue un intendente 24 por 7, los 365 días del año. Golpeó puertas en la provincia y en la Nación y nos deja una ciudad distinta, con otro desarrollo”, expresó, subrayando también el rol formador que tuvo para muchos funcionarios que hoy continúan en la gestión.

Al referirse a su asunción, Blanstein remarcó que vive este momento con “paz, tranquilidad y seguridad”, respaldado por la experiencia acumulada tras haber reemplazado al intendente en numerosas oportunidades a lo largo de los años. Aclaró que no asume este rol como un desafío personal, sino como una continuidad institucional en un contexto nacional complejo que exige optimizar recursos y fortalecer el trabajo colectivo.

En ese sentido, adelantó que la nueva etapa estará marcada por una fuerte impronta de ordenamiento y eficiencia, tanto en el uso de los recursos humanos como económicos del Municipio. Señaló que exigirá compromiso a los funcionarios y trabajadores municipales, siempre desde el respeto y la responsabilidad con los vecinos, valores que —según indicó— aprendió durante su formación junto a Gelené.

Blanstein también puso el foco en los proyectos en marcha y en aquellos que se concretarán en el corto plazo, como la finalización de planes de vivienda que permitirán a decenas de familias acceder a su casa propia, además de obras hidráulicas y de infraestructura urbana que continuarán fortaleciendo el crecimiento de la ciudad.

Otro eje central de su mensaje fue la convivencia ciudadana y el desarrollo integral de Las Flores. Habló de la necesidad de profundizar el vínculo entre lo público y lo privado, impulsar el perfil turístico, productivo y comercial, y promover una ciudad ordenada, limpia y segura. En ese marco, mencionó medidas vinculadas al tránsito, la correcta disposición de residuos y el ordenamiento del espacio público, siempre con una mirada de mejora colectiva y no meramente recaudatoria.

Finalmente, Blanstein apeló al acompañamiento de todos los sectores: instituciones educativas, deportivas, culturales, actores del ámbito privado y fuerzas políticas. Convocó a trabajar en conjunto, con diálogo y buenas formas, para sostener un rumbo común. “El norte es el desarrollo de nuestra ciudad. Estoy tranquilo y seguro porque voy a poner lo mejor de mí en beneficio de Las Flores”, concluyó, reafirmando su compromiso con una gestión cercana, participativa y enfocada en el bien común.