Las Flores
Fabián Blanstein: “El desafío es seguir construyendo una ciudad mejor, entre todos”
Al asumir la intendencia tras la salida de Alberto Gelené, Fabián Blanstein expresó sus primeras sensaciones con un mensaje centrado en la continuidad, el trabajo en equipo y el compromiso con Las Flores. Destacó el camino recorrido por la gestión saliente, remarcó la importancia de cuidar los recursos y llamó a toda la comunidad a acompañar esta nueva etapa con el objetivo común de seguir desarrollando y ordenando la ciudad.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El intendente Fabián Blanstein brindó una unas palabras en conferencia de prensa en el Salón Rojo del Palacio Municipal tras el anuncio de Alberto Gelené, donde compartió sus sensaciones personales y delineó los ejes de la etapa que comienza para la gestión local.
En un clima de reconocimiento institucional, Blanstein comenzó agradeciendo a los medios de comunicación y a las autoridades presentes, y dedicó palabras de profundo agradecimiento a Gelené. Destacó su trayectoria, su compromiso permanente con la comunidad y el impacto de su gestión en el desarrollo de la ciudad. “Fue un intendente 24 por 7, los 365 días del año. Golpeó puertas en la provincia y en la Nación y nos deja una ciudad distinta, con otro desarrollo”, expresó, subrayando también el rol formador que tuvo para muchos funcionarios que hoy continúan en la gestión.
Al referirse a su asunción, Blanstein remarcó que vive este momento con “paz, tranquilidad y seguridad”, respaldado por la experiencia acumulada tras haber reemplazado al intendente en numerosas oportunidades a lo largo de los años. Aclaró que no asume este rol como un desafío personal, sino como una continuidad institucional en un contexto nacional complejo que exige optimizar recursos y fortalecer el trabajo colectivo.
Alberto Gelené: “Voy a seguir trabajando por Las Flores desde el lugar que me esté”
En ese sentido, adelantó que la nueva etapa estará marcada por una fuerte impronta de ordenamiento y eficiencia, tanto en el uso de los recursos humanos como económicos del Municipio. Señaló que exigirá compromiso a los funcionarios y trabajadores municipales, siempre desde el respeto y la responsabilidad con los vecinos, valores que —según indicó— aprendió durante su formación junto a Gelené.
Blanstein también puso el foco en los proyectos en marcha y en aquellos que se concretarán en el corto plazo, como la finalización de planes de vivienda que permitirán a decenas de familias acceder a su casa propia, además de obras hidráulicas y de infraestructura urbana que continuarán fortaleciendo el crecimiento de la ciudad.
Otro eje central de su mensaje fue la convivencia ciudadana y el desarrollo integral de Las Flores. Habló de la necesidad de profundizar el vínculo entre lo público y lo privado, impulsar el perfil turístico, productivo y comercial, y promover una ciudad ordenada, limpia y segura. En ese marco, mencionó medidas vinculadas al tránsito, la correcta disposición de residuos y el ordenamiento del espacio público, siempre con una mirada de mejora colectiva y no meramente recaudatoria.
Finalmente, Blanstein apeló al acompañamiento de todos los sectores: instituciones educativas, deportivas, culturales, actores del ámbito privado y fuerzas políticas. Convocó a trabajar en conjunto, con diálogo y buenas formas, para sostener un rumbo común. “El norte es el desarrollo de nuestra ciudad. Estoy tranquilo y seguro porque voy a poner lo mejor de mí en beneficio de Las Flores”, concluyó, reafirmando su compromiso con una gestión cercana, participativa y enfocada en el bien común.
Alberto Gelené fue convocado por la Provincia y asumiría un nuevo cargo en el Ministerio de Infraestructura
Allanan domicilio en Las Flores por abigeato y secuestran carne robada
Contundente: Encuesta revela descontento con la Liga de Comercio en Las Flores
Tragedia en Olavarría: un incendio en un geriátrico dejó dos muertos y 37 heridos
El Castillo, el histórico edificio de Cañuelas, será un polo judicial
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras