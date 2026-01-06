Fabián Blanstein: “El desafío es seguir construyendo una ciudad mejor, entre todos”

Connect with us
Las Flores

Al asumir la intendencia tras la salida de Alberto Gelené, Fabián Blanstein expresó sus primeras sensaciones con un mensaje centrado en la continuidad, el trabajo en equipo y el compromiso con Las Flores. Destacó el camino recorrido por la gestión saliente, remarcó la importancia de cuidar los recursos y llamó a toda la comunidad a acompañar esta nueva etapa con el objetivo común de seguir desarrollando y ordenando la ciudad.
El intendente Fabián Blanstein brindó una unas palabras en conferencia de prensa en el Salón Rojo del Palacio Municipal tras el anuncio de Alberto Gelené, donde compartió sus sensaciones personales y delineó los ejes de la etapa que comienza para la gestión local.

En un clima de reconocimiento institucional, Blanstein comenzó agradeciendo a los medios de comunicación y a las autoridades presentes, y dedicó palabras de profundo agradecimiento a Gelené. Destacó su trayectoria, su compromiso permanente con la comunidad y el impacto de su gestión en el desarrollo de la ciudad. “Fue un intendente 24 por 7, los 365 días del año. Golpeó puertas en la provincia y en la Nación y nos deja una ciudad distinta, con otro desarrollo”, expresó, subrayando también el rol formador que tuvo para muchos funcionarios que hoy continúan en la gestión.

Al referirse a su asunción, Blanstein remarcó que vive este momento con “paz, tranquilidad y seguridad”, respaldado por la experiencia acumulada tras haber reemplazado al intendente en numerosas oportunidades a lo largo de los años. Aclaró que no asume este rol como un desafío personal, sino como una continuidad institucional en un contexto nacional complejo que exige optimizar recursos y fortalecer el trabajo colectivo.

En ese sentido, adelantó que la nueva etapa estará marcada por una fuerte impronta de ordenamiento y eficiencia, tanto en el uso de los recursos humanos como económicos del Municipio. Señaló que exigirá compromiso a los funcionarios y trabajadores municipales, siempre desde el respeto y la responsabilidad con los vecinos, valores que —según indicó— aprendió durante su formación junto a Gelené.

Blanstein también puso el foco en los proyectos en marcha y en aquellos que se concretarán en el corto plazo, como la finalización de planes de vivienda que permitirán a decenas de familias acceder a su casa propia, además de obras hidráulicas y de infraestructura urbana que continuarán fortaleciendo el crecimiento de la ciudad.

Otro eje central de su mensaje fue la convivencia ciudadana y el desarrollo integral de Las Flores. Habló de la necesidad de profundizar el vínculo entre lo público y lo privado, impulsar el perfil turístico, productivo y comercial, y promover una ciudad ordenada, limpia y segura. En ese marco, mencionó medidas vinculadas al tránsito, la correcta disposición de residuos y el ordenamiento del espacio público, siempre con una mirada de mejora colectiva y no meramente recaudatoria.

Finalmente, Blanstein apeló al acompañamiento de todos los sectores: instituciones educativas, deportivas, culturales, actores del ámbito privado y fuerzas políticas. Convocó a trabajar en conjunto, con diálogo y buenas formas, para sostener un rumbo común. “El norte es el desarrollo de nuestra ciudad. Estoy tranquilo y seguro porque voy a poner lo mejor de mí en beneficio de Las Flores”, concluyó, reafirmando su compromiso con una gestión cercana, participativa y enfocada en el bien común.

