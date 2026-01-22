Aporte económico a la Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 2 para la instalación de aires acondicionados

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con una clara definición política de acompañamiento a la educación pública, el intendente Alberto Gelené, junto al asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené y la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Gimenez, realizó la entrega de un aporte económico a la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 2, destinado a la instalación de equipos de aire acondicionado en el establecimiento.

A través de decisiones concretas, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo las condiciones edilicias y el bienestar en las instituciones educativas del distrito.

En este sentido, se destacó el trabajo articulado entre la Cooperadora Escolar, el Municipio y el Consejo Escolar, que permitió concretar la compra e instalación de equipos de aire acondicionado en todas las aulas de la escuela.

Se subrayó especialmente la importancia del rol que cumplen las asociaciones cooperadoras, cuyo compromiso y participación activa hacen posible la realización de intervenciones concretas y con el acompañamiento del Estado municipal, permite transformar recursos en mejoras reales, impactando positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y garantizando espacios más adecuados y confortables para estudiantes y docentes.