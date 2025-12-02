Las Flores
La Escuela Normal de Las Flores fue declarada Monumento Histórico Provincial
El reconocimiento destaca su enorme valor educativo e histórico para la comunidad florense y reafirma el compromiso colectivo de proteger un patrimonio que forma parte de nuestra identidad.
La ciudad de Las Flores vive un día de enorme orgullo: el histórico edificio de la ex Escuela Normal Mixta “Domingo Faustino Sarmiento” fue oficialmente declarado Monumento Histórico Arquitectónico Provincial, incorporándose de manera definitiva al Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
La medida quedó establecida por la Ley sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados bonaerense, que determina la protección del inmueble donde hoy funcionan la Escuela Primaria Nº 43, la Escuela Secundaria Nº 2 y el Jardín Nº 907, ubicado en la manzana comprendida por la circunscripción 1, sección A, manzana 95, partida 3193.
Esta declaración significa que, desde ahora, la Provincia de Buenos Aires asumirá la preservación, mantenimiento y puesta en valor del edificio, garantizando que su riqueza arquitectónica e histórica sea cuidada para las futuras generaciones.
Vandalismo en la Escuela Normal: robaron la bomba de agua, rompieron los baños y suspendieron las clases de ambos turnos
El reconocimiento es también un homenaje a la trayectoria educativa de la institución y al profundo vínculo que mantiene con la comunidad florense desde hace décadas. La ex Escuela Normal Mixta formó a generaciones de docentes, estudiantes y familias que transitaron sus aulas, convirtiéndose en un símbolo de identidad local.
Desde el espacio impulsor del proyecto expresaron su agradecimiento “a quienes promovieron esta iniciativa y a los legisladores bonaerenses que acompañaron la sanción”, destacando que proteger el patrimonio es un compromiso colectivo y una tarea fundamental para resguardar la memoria educativa de Las Flores.
La declaración de Monumento Histórico Provincial no solo reconoce el valor cultural del edificio, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades de restauración, conservación y uso responsable del espacio, honrando un legado que forma parte esencial de la historia de la ciudad.
Un paso significativo para Las Flores y para la comunidad educativa que día a día sigue escribiendo nuevas páginas en este edificio lleno de historia, identidad y memoria compartida.
