De proyecto vecinal a Monumento Histórico Provincial: la historia de la Escuela Normal

Cuando la Provincia de Buenos Aires declaró Monumento Histórico Provincial al edificio de la ex Escuela Normal Mixta de Las Flores, no solo reconoció el valor arquitectónico de una manzana emblemática frente a Plaza Italia. También puso en primer plano una historia que comenzó como un sueño de vecinos y autoridades locales, a comienzos del siglo XX, y que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares educativos de la ciudad.

Ya en 1913, un grupo de florenses anhelaba contar con una Escuela Normal que formara docentes en la propia ciudad. Durante cuatro años, una Comisión de vecinos llevó adelante gestiones y tramitaciones ante las autoridades nacionales para hacer realidad ese proyecto. El impulso encontró eco en el Congreso: el diputado Horacio B. Oyhanarte presentó la iniciativa para crear un establecimiento de nivel secundario con orientación docente en Las Flores, y finalmente, en 1917, la propuesta fue aprobada.

El 3 de septiembre de 1917 la Escuela Normal Mixta de Maestros de Las Flores abrió por primera vez sus aulas, con alrededor de 300 alumnos inscriptos y bajo la dirección de Amelia Torcelli de Valessi. Desde sus inicios funcionó en el edificio que hoy ocupa la Escuela Primaria N° 21, frente a Plaza Mitre. El crecimiento de la matrícula obligó rápidamente a ampliar espacios: se alquilaron casas en la avenida San Martín 476 y 480, mientras se seguía gestionando algo fundamental para su consolidación: un edificio propio.



Ese anhelo se concretó en la década del ’30. Sobre un terreno frente a Plaza Italia comenzó a levantarse un edificio de estilo morisco, de una manzana completa, cuya construcción se inició en 1935 y fue inaugurada en 1937. Desde entonces, ese inmueble —hoy reconocido como patrimonio histórico bonaerense— se volvió una referencia visual y simbólica para generaciones de florenses que atravesaron sus pasillos como alumnos, docentes o familias.

A lo largo de su historia, de las aulas de la Escuela Normal egresaron cientos de maestros normales, a los que se sumaron bachilleres y peritos mercantiles. Sus egresados no solo dieron respuesta a las necesidades educativas del distrito, sino que se distribuyeron en distintos ámbitos del país, llevando consigo la impronta de una formación marcada por el compromiso y la presencia de la escuela pública en la vida comunitaria.

Con el paso de los años, la institución fue ampliando sus propuestas. Incorporó Jardín de Infantes en 1951, sumó Bachillerato en 1956, Comercial Nocturno en 1961, y desde la década del ’70 se fueron agregando profesorados y carreras terciarias. Más adelante, en 1989, llegó la carrera de Analista Programador, y en 1991 se formó un coro institucional, expresión de una vida escolar que trascendía el aula y ocupaba también el terreno cultural.



En 1961, la Escuela Normal adoptó oficialmente el nombre de «Domingo Faustino Sarmiento», en sintonía con la figura del educador sanjuanino y con el lugar central que la formación docente tenía en su proyecto pedagógico. Frente al avance del conocimiento científico y tecnológico, la institución fue adaptando sus planes de estudio e incorporando nuevas carreras, siempre con la intención de elevar el nivel académico y actualizar el perfil de sus egresados.

Las transformaciones del sistema educativo también dejaron huella. En 1994, la Escuela Normal pasó a la órbita de la Dirección General de Escuelas y Cultura y, algunos años después, en 1997, la institución adoptó nuevas denominaciones según los niveles: Escuela N° 43 para EGB, Media N° 2 para el nivel secundario y Jardín de Infantes N° 907 para el nivel inicial. Más allá de esos cambios administrativos, para la comunidad florense el nombre “Escuela Normal” siguió condensando una identidad histórica y afectiva difícil de reemplazar.

Hoy, la declaración del edificio como Monumento Histórico Provincial viene a reconocer todo ese recorrido: el esfuerzo inicial de los vecinos, la apuesta por la formación docente, la expansión de niveles y carreras, y el rol protagónico de la escuela en la vida cotidiana de Las Flores. Más de un siglo después de aquel sueño de 1913, la Escuela Normal celebra su historia como parte del patrimonio de la educación y de la memoria colectiva de la ciudad.