El municipio refuerza su compromiso con la educación: intendente entregó apoyo económico a la Cooperadora de la Escuela Normal

Las Flores

hace 7 horas

En el Palacio Municipal, el intendente Alberto Gelené recibió a integrantes de la Cooperadora de la Escuela Normal.

Durante el encuentro, el jefe comunal hizo entrega de un importante apoyo económico destinado a colaborar con el trabajo que lleva adelante la institución educativa, reforzando así el acompañamiento del Municipio en acciones que benefician a la comunidad escolar.

La reunión se desarrolló en un marco cordial y de diálogo, reafirmando el compromiso conjunto de continuar trabajando en pos de la educación y el bienestar de los estudiantes de nuestra ciudad.

