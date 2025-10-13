Connect with us
Noticias Las Flores

Gelené entregó un apoyo económico a la Escuela Normal Superior

Las Flores

Gelené entregó un apoyo económico a la Escuela Normal Superior

El intendente Alberto Gelené junto a la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, recibió a integrantes de la Escuela Normal Superior para formalizar un apoyo para la realización de diferentes proyectos pedagógicos y demás requerimientos.

Esta acción reafirma la voluntad y el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la educación pública y el crecimiento de la comunidad.

Durante el encuentro, el intendente Gelené expresó: nuestra gestión seguirá respaldando a las instituciones educativas, convencidos de que la educación es la base fundamental para el desarrollo de las personas y de nuestra ciudad”. Además, valoró la labor motivadora de la cooperadora y el destacado trabajo colaborativo que impulsa dentro de la comunidad educativa.

