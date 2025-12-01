Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Se encuentra abierta la inscripción al Programa Municipal de Becas Económicas y Habitacionales

Las Flores

Se encuentra abierta la inscripción al Programa Municipal de Becas Económicas y Habitacionales

Foto del avatar

Publicado

hace 1 minuto

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Secretaría de Educación informa que ya se encuentra abierta la inscripción al Programa Municipal de Becas Económicas y Habitacionales.

Las y los estudiantes podrán realizar el trámite de manera presencial en la sede de la Secretaría de Educación hasta el 2 de enero de 2026, en el horario de 8:00 a 20:00 hs.

Se recuerda que quienes actualmente perciben el beneficio deberán solicitar su renovación.
Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Adjudicación de Becas, de acuerdo con el Reglamento General de Becas para Estudios Superiores, aprobado oportunamente por Ordenanza Municipal.

Te puede interesar:

Confirman el piso de 190 días de clases en 2026 y anuncian mayor control de las horas escolares

Documentación requerida: Fotocopia del DNI del solicitante y del grupo familiar; Constancias de ingresos (recibos de sueldo); Constancias de egresos (fotocopias de facturas de agua, gas, luz, telefonía móvil, alquiler y ABL); Título secundario o certificado; Certificado analítico de estudios (estudiantes avanzados); Constancia de inscripción a la carrera para el ciclo 2026 (alumnos ingresantes) y Plan de estudios.

Para más información, comunicarse con la Secretaría de Educación (Av. General Paz y Alem, 1er piso), por WhatsApp 2244-464216, o por correo electrónico a becas@lasflores.gob.ar.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.