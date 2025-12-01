Las Flores
Se encuentra abierta la inscripción al Programa Municipal de Becas Económicas y Habitacionales
La Secretaría de Educación informa que ya se encuentra abierta la inscripción al Programa Municipal de Becas Económicas y Habitacionales.
Las y los estudiantes podrán realizar el trámite de manera presencial en la sede de la Secretaría de Educación hasta el 2 de enero de 2026, en el horario de 8:00 a 20:00 hs.
Se recuerda que quienes actualmente perciben el beneficio deberán solicitar su renovación.
Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Adjudicación de Becas, de acuerdo con el Reglamento General de Becas para Estudios Superiores, aprobado oportunamente por Ordenanza Municipal.
Documentación requerida: Fotocopia del DNI del solicitante y del grupo familiar; Constancias de ingresos (recibos de sueldo); Constancias de egresos (fotocopias de facturas de agua, gas, luz, telefonía móvil, alquiler y ABL); Título secundario o certificado; Certificado analítico de estudios (estudiantes avanzados); Constancia de inscripción a la carrera para el ciclo 2026 (alumnos ingresantes) y Plan de estudios.
Para más información, comunicarse con la Secretaría de Educación (Av. General Paz y Alem, 1er piso), por WhatsApp 2244-464216, o por correo electrónico a becas@lasflores.gob.ar.
