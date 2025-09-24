Connect with us
Las Flores

El CEPT 37 de Rosas recibirá un minibús escolar: “Es una hermosa noticia para Las Flores y la educación”, resaltó Gelené

El intendente Alberto Gelené anunció que este viernes se entregará un minibús a la Escuela Agropecuaria de Rosas, gestionado ante el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia. La unidad facilitará el traslado de alumnos y docentes, y responde al crecimiento del CPT, que pasó de 12 a más de 120 estudiantes. “Es una hermosa noticia para Las Flores, para la educación y para Rosas”, expresó el jefe comunal.
hace 5 horas

Esta mañana, en diálogo con Julio González y Laura Lopardo en Urbana FM 92.7, el intendente Alberto Gelené anunció una importante novedad para el sistema educativo rural del distrito: la Escuela Agropecuaria de Rosas recibirá un minibús para el traslado de estudiantes y docentes.

El vehículo, que será entregado este viernes, es el resultado de una gestión iniciada en 2024 ante el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, durante su visita a Las Flores en el marco de la Fiesta del Cordero Deshuesado.

En ese contexto, Gelené recordó que el Centro de Formación Profesional Agraria (CPT) de Rosas comenzó con apenas 12 alumnos, y hoy cuenta con más de 120 estudiantes. Ante ese crecimiento, desde la comunidad educativa se planteó la necesidad de contar con un medio de transporte que facilite el acceso de alumnos y profesores al establecimiento.

“Es una hermosa noticia para Las Flores, para la educación y para Rosas”, expresó el intendente, valorando el resultado de un trabajo articulado entre el municipio, la provincia y la institución educativa.

La entrega del minibús representa una mejora concreta en la calidad educativa rural, garantizando condiciones más equitativas para el desarrollo de las actividades pedagógicas y la integración territorial de los y las estudiantes.

«Es una gran noticia dentro de todos los inconvenientes que tenemos hoy para ñla gestión, estamos padeciendo el deterioro de la economía y la producción», agregó.

